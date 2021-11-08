5 علاجات منزلية فعالة لعلاج تشقق الشفاه

نشر موقع “إنسايدر” الأمريكي تقريرا استعرض من خلاله علاجات منزلية بسيطة يمكن الاستعانة بها لعلاج تشقق الشفاه.

يحدث تشقق الشفاه عادة عندما تكون شفتيك جافة أو متقرحة أو متشققة.

وقد يصاب المرء بتشقق الشفاه عندما يكون الطقس باردًا وجافًا، أو عندما تكون مصاباً بالجفاف.

وعلى عكس باقي بشرتك، لا تحتوي الشفاه على غدد دهنية ولا يمكنها إنتاج أي زيوت طبيعية للتخلص من الجفاف.وهذا يعني بالتالي أنه بدون رعاية مناسبة، قد تجف شفتاك كثيرًا.

إذا كان مرطب الشفاه المفضل لديك لا يفي بالغرض للتخلص من تشقق الشفاه، فعليك تجربة هذه العلاجات المنزلية الخمسة السهلة:

الفازلين

يعد الفازلين مكونًا رئيسيًا في العديد من مرطبات الشفاه لأنه يساعد على تزويد البشرة بحاجز وقائي لحبس الرطوبة.

وهذا ضروري لأنه يمنع شفتيك من الجفاف وأفضل طريقة لاستخدام الفازلين للشفاه المتشققة هي:

– وضع مرطب الشفاه أولاً لتوفير الرطوبة لشفتيك

– منع الرطوبة بطبقة من الفازلين

في حالات نادرة، قد يواجه بعض الأشخاص تفاعلًا تحسسيًا تجاه الفازلين.

وإذا واجهت أي تورم أو وخز عند استخدامه، فقد يعني ذلك أنه لديك حساسية ويجب التوقف عن استخدامه على الفور.

الصبار

الصبار نبات عصاري ينتج جل مرطب.

وهو يعمل عن طريق سحب الرطوبة من الهواء إلى سطح الجلد، ويساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة شفتيك ومنعها من الجفاف.

يحتوي الصبار أيضًا على جزيئات تسمى السكريات المتعددة.والتي تساعد شفتيك على المحافظة على الرطوبة ويبقى عليها رطبة.

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كما أن الصبار مفيد بشكل خاص للشفاه المتشققة لأن السكريات المتعددة تحفز الجلد على تكوين خلايا جديدة، مما يساعد على التئام القروح بسرعة.

يمكنك زراعة نبات الصبار الخاص بك والحصول على الجل من أوراقه، أو شراء بعض هلام الصبار من متجر التجميل المحلي.

ويعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية تجاه الألوة فيرا، لذا يُنصح بإجراء اختبار الحساسية أولاً قبل الإستعمال.

العسل

يعد العسل علاج رائع للشفاه المتشققة لأنه مرطب، مما يعني أنه يسحب الرطوبة من الهواء إلى شفتيك.

كما يُعرف أيضًا بخصائصه العلاجية التي قد تساعد في تخفيف القروح والتشققات.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا تمنعك من الإصابة بعدوى من هذه التشققات والقروح.

كما يعمل العسل كمقشر يمكن أن يساعد في إزالة الجلد الجاف والميت من الشفاه.

إليك طريقة استعمال العسل لترطيب شفتيك:

-استخدم إصبعًا نظيفًا أو قطعة قطن لوضع طبقة رقيقة على شفتيك.

– تركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم امسحه.

ويجب الحذر أحيانا لأن العسل حلو ويجب مقاومة الرغبة في لعقه لأن هذا يؤدي إلا إلى تفاقم تشقق شفتيك.

وهناك طريقة رائعة لتجنب ذلك وهي عن طريق وضعه قبل النوم، وتركه بين عشية وضحاها.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للالتهابات مما يعني أنه يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والانزعاج الذي يصاحب الشفاه المتشققة أحيانًا. وتساعد خصائص زيت جوز الهند المضادة للبكتيريا في الحفاظ على شفتيك خالية من الجراثيم. مما يمنعك من الإصابة بعدوى من القروح المفتوحة.

ويمكنك أيضًا مزجه مع بعض السكر واستخدامه كمقشر للمساعدة على التخلص من خلايا الجلد الميتة على شفتيك.

السكر

عندما تتراكم خلايا الجلد الميتة على شفتيك، فإنها تمنعهما من الحصول على الرطوبة التي يحتجانها.

ويساعد تقشير بشرتك بلطف باستخدام مقشر السكر على إزالة خلايا الجلد الميتة الناتجة عن التشققات.

وكل ما عليك فعله لصنع مقشر السكر هو اتباع الخطوات التالية:

ضع ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو العسل في وعاء.

امزج الخليط جيدًا واستخدم إصبعًا نظيفًا لتطبيق المقشر على شفتيك

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باستخدام المقشر، افرك شفتيك برفق بحركة دائرية لمدة دقيقة.

امسح المقشر الزائد عند الانتهاء.

ضع بعض الفازلين أو بعض زيت جوز الهند لاستعادة الترطيب وبعد الانتهاء من التقشير.

وإذا نسيت الترطيب بعد مقشر الشفاه، فقد يؤدي في الواقع إلى تفاقم مشكلة تشقق الشفاه

كيفية تمنع تشقق الشفاه؟

تتشقق شفتيك عندما تجف، وهذا هو السبب في أن الحفاظ على ترطيبها جيدًا في جميع الأوقات هو أفضل طريقة لمنع تشقق الشفاه.

عليك أيضًا تجنب لعق شفتيك عندما تكون جافة لأن القيام بذلك يتسبب في جفاف شفتيك بشكل أسرع.

وبدلاً من ذلك، استخدم مرطب الشفاه أو أحد العلاجات المنزلية المذكورة أعلاه.

يمكن أن تكون الشفاه المتشققة مشكلة مزعجة للبعض. ولكن للتخلص منها، هناك العديد من العلاجات الطبيعية – موجودة بالفعل في خزانتك – يمكنك الاستعانة بها لعلاج تشقق الشفاه بشكل دائم.