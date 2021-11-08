دنيا بطمة بإطلالة شتوية صادمة والجمهور: مروة راتب فرع المغرب!

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جمهورها بأول إطلالة شتوية لها، أثارت خلالها الجدل.

ونشرت دنيا بطمة مجموعة صور لها عبر “انستجرام”، ارتدت خلالها بنطال من الفرو، مع توب أبيض، فوقه جاكيت فرو أيضا.

مروة راتب فرع المغرب

واستكملت دنيا إطلالتها بحذاء رياضي، وقبعة رياضية أيضاً، ونظارات شمسية، تاركةً شعرها منسدلاً.

وأرفقت دنيا صورها بتعليق تتمنى فيه يوماً سعيداً لجمهورها فقط.

لكن ملابس دنيا أكسبتها وزناً زائداً فوق وزنها، وهو ما عرضها للتعليقات الساخرة، وتشبيهها بالممثلة السورية مروة راتب.

ومما كتبه أحدهم: “دنيا راتب ومروة بطمة”.

ووافقه آخر الرأي قائلاً: “مروة راتب فرع المغرب العربي”.

وسخر متابع: “إطلالة عجلاوية بطيخاوية”.

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واستذكر آخر إنكار بطمة إجراءها عمليات تجميل، وكتب: “المقشفه االلي نفخت وشفطت وجايه تقول معملتش أي عملية تجميل”.

نحت خصر!

وليست أول مرة يتم فيها تشبيه دنيا بمروة راتب، فسبق أن أطلت الفنانة المغربية مرتديةً تيشرت أبيض وتنورة ملونة قصيرة ضيقة.

ونسقت حينها إطلالتها بحذاء باللون البنفسجي اللامع، وسرحت شعرها بشكل منسدل.

وشبّه متابعون دنيا بالفنانة السورية بسبب بروز خصرها بطريقة لافتة قريبة من خصر “مروة”.

واتهم معلقون دنيا بطمة بإجراء عملية نحت خصر لتقليد جسم مروة راتب.

دنيا بطمة: أنا امرأة قوية

وفي سياق آخر، أثارت دنيا جدلاً بين متابعيها بأحدث ظهور لها عبر (انستجرام) قبل أيام.

ونشرت دنيا صورها أثناء تواجدها في أحد صالونات التجميل، لتستعرض النتيجة.

وكانت الفنانة المغربية ترتدي فستاناً بنقشة التايجر، أوف شولدر، ووضعت على رأسها طوقاً بنفس النقشة.

وما لفت الأنظار، المكياج الثقيل الذي ظهرت به دنيا وغير ملامحها بشكل كبير.

كما وأرفقت بطمة الصور بتعليقات غامضة. حيث كتبت على أحدها: (أغلق عينيك وافتح عقلك).

وفي تعليق آخر، كتبت بطمة: (باختصار، أنا امرأة قوية).

(رقصني شوي)

وقبل أيام، أثارت دنيا، جدلاً بأداءها وصلة رقص شرقية في أحد الأفراح الخاصة.

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وظهرت دنيا بطمة بفيديو متداول وهي ترتدي قفطاناً مغربياً باللون الأزرق، معتمدةً تسريحة ذيل الفرس.

كما وأدت الفنانة المغربية وصلة رقص شرقية على أغنية (رقصني شوي)، وأثارت الجدل بطريقة تحريك جسدها.

فوتوشوب وتضليل

وعبر آخرون عن صدمتهم من زيادة وزنها المُفاجئة، عدا الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها دنيا بسبب رقصها،

واتهم البعض دنيا بطمة باللجوء إلى الفوتوشوب، كونها تظهر أحياناً بوزن زائد، وأحيانا أخرى تبدو بوزن طبيعي.