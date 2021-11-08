جورجينا تدعم ابن عشيقها رونالدو برموز حب تعبيرية (صور)

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغيز 27 عامًا، صورة عبر حسابها الشخصي. على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، تدعم ابن صديقها صاروخ ماديرا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء تواجدها .في مباراته مع فريق أكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جورجينا وأطفال رونالدو

وعلقت الإسبانية جورجينا رودريغيز .على الصور التي نشرتها عبر حسابها على منصة الانستغرام، التقطتها عدسات الكاميرات وهي تشجع كريستيانو جونيو برفقة أطفال رونالدو إيفا وماتيو .وآلانا مارتينا، قائلة: ” أدعم ابني الكبير” كما وأرفقت عدد من رموز الحب التعبيرية.

جورجينا مع جونيور في أكاديمية اليونايتد. pic.twitter.com/MfJGKe66P0 — عالم كريستيانو (@c7iis) November 7, 2021

كما والتحق كريستيانو جونيور البالغ من العمر 11 عامًا، بفريق الناشئين تحت سن 12 عامًا في شهر سبتمبر الماضي، عقب عودة والده رونالدو إلى صفوف فريق الشياطين الحمر الإنجليزي قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي بعقد لمدة موسمين كما مع خيار التمديد لموسم أخر خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

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توأم رونالدو المنتظر

وقد أعلن الدون رونالدو وعشيقته .جورجينا الأسبوع الماضي، على أنهما ينتظران توأم بعد حمل الأخيرة به، بعد نشره صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”. وهو يمسك صورة أشعة. لجنين التوأم، قائلاً: ” يسعدني الإعلان على أننا ننتظر توأما، وقلوبنا مليئة بالحب ولا يمكنا الانتظار لرؤيتكما”.

كما وقالت عشيقة رونالدو في مقابلة في وقت سابق، ” رغبتي في الأمومة أقوى. من أي شيء”، وهو ما حققته عارضة الأزياء الإسبانية، كما أن الأخير حامل في توأمها بالشهر الثاني عشر.

كما ولدى الدون رونالدو أربعة أطفال، أكبرهم كريستيانو جونيور المولد في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأمان إيفا وماتيو رونالدو في عام 2017 من أم بديلة، وكذلك آلانا مارتينا التي أنجبتها عشيقته جورجينا في العام ذاته، مع انتظارهما التوأم. الجديد مع حمل الأخيرة به.

ومن الجدير بالذكر بأن صاروخ ماديرا رونالدو قد ارتبط بعشيقته. جورجينا التي كانت تعمل في أحد معارض “غوتشي وغايانا” الإيطالية العالمية المتخصصة في عالم الأزياء والصناعات الجلدية في العاصمة الإسبانية مدريد في عام 2016.