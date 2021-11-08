تورم نصف رأسها .. هذا ما فعلته “صبغة الشعر” بفتاة!! (صور)

عانت فتاة مراهقة من تورم وحروق كيميائية في وجهها، بعد رد فعل تحسسي تجاه صبغة الشعر.

وبحسب موقع “ميرور” البريطاني فقد تعرضت الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا – والتي تستخدم اسم Ser Gaya على TikTok – لرد فعل تجاه مكون شائع في صبغات الشعر الداكن، يسمى “paraphenylenediamine PPD” والذي جعل نصف رأسها يتورم بشكل صادم.

وقالت الفتاة: “كان وجهي وعيني يكبران مع مرور الوقت.”

كمادات ثلج

“سير جايا”، أوضحت في التفاصيل أنها كانت تجرب صبغات الشعر منذ سن 13 عامًا.

وكانت الفتاة على دراية بتهيجات الجلد مثل الوخز. لذا انتهت من تلوين نصف شعرها في ذلك المساء.

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في صباح اليوم التالي أيقظها صديقها قلقًا من شدة التورم.

ونصحها مسعفون في منشأة للرعاية العاجلة بأخذ “بينادريل” واستخدام كمادات الثلج على المنطقة المتهيجة.

حروق كيميائية

وأخبرت “Buzzfeed” أن “بينادريل” كان له تأثير ضئيل وذهبت بها والدتها إلى A&E حيث كانت تعالج بالكريم وأرسلت إلى المنزل مرة أخرى.

هذا واستمر رد الفعل في التفاقم وأعطيت في النهاية حبوب الستيرويد عندما أصيب وجهها بالخدر وظهرت حروق كيميائية.

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اختبار التصحيح

واستغرق الأمر خمسة أيام وثلاث رحلات إلى المرافق الطبية حتى تختفي الأعراض تمامًا.

هذا وأصدرت “سير جايا” الآن تحذيرًا عبر TikTok لتشجيع متابعيها على إجراء اختبار التصحيح قبل صبغ أجزاء كبيرة من الشعر، لتجنب الكارثة التي حدثت لها.

الجدير بالذكر أن هناك الكثير من صبغات الشعر الطبيعية يمكن أن استخدامها ببساطة في المنزل.

الصبغات النباتية

يمكن أن تتم البدائل الطبيعية لتلوين الشعر عن طريق استخدام الأعشاب الطبيعية مثل الحناء.

وهناك أنواع مختلفة من الأعشاب يمكن استخدامها لتحقيق لون معين. على الرغم من أن العديد من صبغات الشعر الطبيعية يمكن القيام بها في المنزل.

الصبغات النباتية عموماً لا تؤذي الشعرة فيما عدا جفاف زائد في الشعر، وفي هذه الحالة من الأفضل استعمال ملطف أو زيت شعر، كما أنه نادراً ما تسبب حساسية في فروة الرأس أو الرقبة.