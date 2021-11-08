ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل حامل اللقب أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا

تعادل فريق أتلتيكو مدريد أمام منافسه فالنسيا بثلاثة أهداف ثمينة لكليهما، في مباراة مثيرة وقوية بين كلا الفريقين. في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني على أرض ملعب ” ميستايا”.

أهداف أتلتيكو مدريد في شباك فالنسيا

وسجل فريق أتلتيكو مدريد أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال35 عن طريق الأوروغواياني لويس سواريز .في هجمة مرتدة سريعة انفرد بها اللاعب بحارس المرمى وسددها بقوة على يسار شباك فريق فالنسيا.

كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال58 عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان. بتسديدة رائعة سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء في زاوية صعبة على يمين شباك المرمى، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال60 عن طريق شيمي فرساليكو سددها بأقدامه وسط زحمة المدافعين لتسكن داخل الشباك.

فالنسيا وتقليص الفارق

وأحرز فريق فالنسيا “الخفافيش” الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال50 بعد ارتكاب مدافع. فريق أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش الذي سجل هدف في شباك مرمى فريقه بطريق الخطأ.

⏱ 90'+7' | Valencia 3⃣-3⃣ Atleti ⏹ Fin du match. pic.twitter.com/vGNv6Y0VYt — Atlético de Madrid (@AtletiFR) November 7, 2021

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بينما سجل هدفي التعادل في شباك أتلتيكو مدريد “البلانكوس” في الدقيقة الثانية والثالثة من الوقت القاتل، لينتهي اللقاء المثير بالتعادل بين كلا الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهما.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال سوسيداد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 28 نقطة، كما ويليه فريق ريال مدريد في وصافة الترتيب برصيد 27 نقطة متساويًا بذلك مع فريق إشبيلية بنفس الرصيد من النقاط.

وآتى في المركز الرابع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 23 نقطة، وفي المركز الخامس جاء فريق ريال بتيس برصيد 21 نقطة، كما ويليه فريق رايو فاليكانو برصيد 20 نقطة في المركز السادس، وبفارق نقطة واحدة على صاحب المركز السابع فريق أوساسونا برصيد 19 نقطة.

كما وجاء في المركز الثامن فريق أتلتيك بيلباو برصيد 18 نقطة، وآتى فريق برشلونة في المركز التاسع برصيد 17 نقطة متساويًا بذلك مع فالنسيا بنفس النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.