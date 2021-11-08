بفيديو رقص .. دنيا بطمة تهاجم الجزائريين: “غدّارين واصحاب فتن”!

دخلت الفنانة المغربية دنيا بطمة على خط الأزمة المشتعلة بين بلادها وجارتها الجزائر على خلفية التصريحات المتبادلة بين البلدين حول قضية الصحراء الغربية.

ونشرت دنيا بطمة عبر حسابها الشخصي على “انستجرام” صوراً ومقطع فيديو، شاركت فيه إلى جانب شقيقتها ابتسام بطمة وزوج الأخير فؤاد قبيبو، في احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ”المسيرة الخضراء، ظهرت فيها ترقص احتفالاً بالمناسبة .

وعبّرت دنيا بطمة عن حبها لبلدها المغرب محيطة نفسها بصور للعاهل المغربي محمد السادس وأعلام بلدها مع “تورتة” مزينة بالعلم المغربي أيضا.

وعلقت الفنانة المغربية على إحدى صورها موجهة رسالة للجارة الجزائر:” الصحراء صحرتنا وديييما…انا بنت النخلة والخيما “.

وأضافت: “اللهم احفظ بلدي ملكا وشعباً. اللهم ابعد عنا اصحاب الفتن والحاقدين والغدارين اعداء هذا الوطن الحبيب”.

واختتمت رسالتها بالقول: “مهما فعلو فلن اتنازل عن حب وطني الحبيب “.

ملك المغرب: مغربية الصحراء غير قابلة للتفاوض

وكان العاهل المغربي قد قال في خطاب ألقاه، يوم السبت، إن ”مغربية الصحراء لم تكن يومًا. ولن تكون أبدًا مطروحة فوق طاولة المفاوضات“.

وقال إن الرباط ”تتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل“.

لكنه جدد التأكيد على رفض المملكة لاستقلال الصحراء الغربية.

وتطالب جبهة البوليساريو مدعومةً من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية أقرّته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في أيلول/سبتمبر 1991.

بينما ترفض الرباط مدعومةً من باريس، وواشنطن، أيّ حلٍ خارج حكم ذاتي تحت سيادتها في هذه المنطقة الشاسعة البالغة مساحتها 266 ألف كلم مربع.

وجاء خطاب الملك في توقيت يشهد توترات كبيرة ازدادت حدّتها، خلال الأيام الماضية. بعد أن اتهمت الجزائر المغرب بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل 3 من مواطنيها في الأراضي الصحراوية، في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وشددت الرئاسة الجزائرية في بيان على أن ”اغتيالهم لن يمضي دون عقاب“، مشيدة بـ ”الضحايا الأبرياء الثلاث لعمل إرهاب الدولة“.

ولم يأتِ العاهل المغربي على ذكر هذه الواقعة في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ“المسيرة الخضراء“.

الجزائر تحذر

وتأتي كل هذه التطورات في وقت حذرت فيه الجزائر، الأسبوع الماضي، من أن أي مسعى يستثني حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية ستكون آثاره عكسية وسيؤدي إلى توتر في المنطقة.

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وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن ”أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا . وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية. فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة“.

وكانت الجزائر، التي قطعت في آب/أغسطس الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب. أعلنت قبل أسبوع من اجتماع مجلس الأمن رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة ”رفضا رسميا لا رجعة فيه“.

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وتعد الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو الساعية لإقامة دولة في المنطقة المتنازع عليها، والتي يسيطر المغرب على أغلب أراضيها.