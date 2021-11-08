امرأة تنجو من الموت بمعجزة بعد انهيار جليدي فوق رأسها (فيديو)

نجت امرأة صينية من الموت بمعجزة بعد انهيار جليدي، حيث سقطت عليها ألواج ثلجية ضخمة على باب منزلها عندما كانت تحاول الدخول، وكان الثلج يغطي الشارع والمباني بأكملها.

انهيار جليدي كاد يسحقها

ووفق الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تُظهر اللقطات المرأة وهي تسير بحذر شديد على الدرج إلى منزلها في “لانغ فانغ” بمقاطعة “هيبي”، يوم 7 نوفمبر الجاري.

وعندما كانت السيدة على وشك أن تفتح باب منزلها، انزلقت كتلة ضخمة من الثلج من السقف وكادت أن تسحقها.

وسقطت كتل كبيرة على رأسها وهي تحاول الاختباء، لتركض المرأة المصدومة من الانهيار الجليدي على درج السلم الذي دفنه الجليد.

إغلاقات في شمال الصين بسبب الطقس

وبحسب ما ورد لم تصب السيدة بأذى لكنها اضطرت للعودة إلى الداخل للتعافي من الصدمة وتغيير ملابسها.

وتعرضت أجزاء كبيرة من شمال الصين، بما في ذلك بكين وتيانجين وخبي ومنغوليا الداخلية، هذا الشهر لدرجات حرارة متجمدة.

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وأدى ذلك إلى إغلاق الطرق السريعة وإلغاء الرحلات والقطارات.

وقال خبراء الأرصاد إن الطقس الشتوي بدأ مبكرا بنحو شهر عن المعتاد بسبب ظاهرة المناخ المعروفة باسم “النينيا”.

هذا وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية (CMA) تساقط المزيد من الثلوج في الأيام المقبلة، مع موجات باردة ستتحرك جنوبًا وتغطي معظم الصين.

و أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه قد تنشأ مجدداً أوضاع ضعيفة لظاهرة النينيا في وقت لاحق من عام 2021 للعام الثاني على التوالي.

ماهي ظاهرة النينيا؟

وأشارت المنظمة إلى احتمال أن تؤدي أنماط الهطول المتوقعة إلى تفاقم الجفاف الحالي في بعض مناطق العالم. وزيادة مخاطر سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في مناطق أخرى.

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والمراد بظاهرة النينيا هو انخفاض واسع النطاق في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرقي المحيط الهادئ الاستوائي. مقترن بتغيرات في دوران الغلاف الجوي في المنطقة المدارية، وبالتحديد في الرياح والضغط وسقوط الأمطار.

وعادة ما يكون لظاهرة النينيا آثار على الطقس والمناخ معاكسة لآثار ظاهرة النينيو التي تمثل المرحلة الدافئة لما يسمى بظاهرة النينيو – التذبذب الجنوبي (ENSO).