نيمار يحتفل بهدفه برسالة مؤثرة على قميصه .. شاهد تفاصيلها (صور)

احتفل النجم البرازيلي نيمار جونيور30 عامًا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان خلال مباراة الفريق الباريسي أمام منافسه بوردو بهدفه الأول برسالة مؤثرة للمغنية البرازيلية “ماريليا ميندونكا” التي لاقت مصرعها .في حادث تحطم طائرة يوم الجمعة الماضية.

نيمار والرسالة المؤثرة

ونجح نجم منتخب السامبا البرازيلي. في تسجيل هدفين خلال مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في مجريات الشوط الأول من زمن المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف ثمينة. مقابل هدفين خلال منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

Neymar tributed his goal to famous Brazilian singer, Marília Mendonça, who passed away yesterday. RIP 🙏🏽 pic.twitter.com/NqHvL9FpFu — 𝗕𝗿𝗮𝘀𝗶𝗹 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 6, 2021

وأظهر نيمار رسالته المؤثرة خلال احتفاله بالهدف الأول في المباراة. برفع قميصه وهو ينظر إلى الكاميرا المتواجد داخل الملعب، حيث كتبت تلك الرسالة بخط اليد والموجه إلى المغنية البرازيلية ميندونكا، كما وجاء فيها: ” سأكون معجبك الأبدي .. ملكة المعاناة .. أقدي بسلام ماريليا ميندونكا”.

المغنية ميندويكا وحادث تحطم طائرة

ولقيت المغنية البرازيلية ميندونكا مصرعها في تحطم طائرة صغيرة في منطقة ريفية. بولاية ميناس جيرايس البرازيلية، والتي أسفرت عن مصرع خمس أشخاص من بينهم المطربة وعمها ومنتج وطياران.

كما وعبر نجم كرة القدم نيمار عن الحزن الشديد لوفاتها، وقد غرد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قائلاً: ” أرفض التصديق .. أنا أرفض”، مرفق بصورة عينين تزرف بالدموع.

نيمار افتتح التسجيل لباريس في شباك بوردو وأهدى الهدف لصديقته المغنية البرازيلية ماريليا ميندونكا، التي توفيت في حادث تحطم طائرة الليلة الماضية عن عمر يناهز 26 عامًا. pic.twitter.com/lGvs76dX1A — FilGoal (@FilGoal) November 6, 2021

اقرأ المزيد: موعد مباراة ميلان والإنتر في قمة الديربي الإيطالي والقنوات الناقلة

كما وتعد المغنية البرازيلية الراحلة “ميندونكا” البالغة من العمر 26 عامًا، بالشهرة الواسعة في دولة البرازيل في أغانيها الاجتماعية الحزينة التي كانت تطلقها، كما أن متابعيها وجمهورها أطلقوا عليها اسم. ” ملكة المعاناة”، وقد فازت البرازيلية ميندونكا بجائزة غرامي اللاتينية عام 2019 لأفضل ألبوم غنائي لها.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 34 نقطة، فيما جاء فريق نيس في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

كما وآتى فريق نيس في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 22 نقطة.

Neymar dedicated his first goal against Bordeaux to singer Marília Mendonça, the 26-year-old Brazilian who died in a plane crash Friday pic.twitter.com/3fYtd7pWXH — B/R Football (@brfootball) November 6, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق رين برصيد 19 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق أولمبيك. ليون بنفس الرصيد من النقاط في المركز السادس، كما وجاء فريق أنجيه في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

كما في المركز الثامن آتى فريق ستراسبورغ برصيد 17 نقطة، متساويًا مع المركزين. فريق نانت وموناكو بنفس الرصيد من النقاط على الترتيب خلال منافسات الموسم الحالي.