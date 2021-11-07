نيمار والرسالة المؤثرة للمغنية ماريليا ميندونكا
نيمار والرسالة المؤثرة للمغنية ماريليا ميندونكا
Imageرياضة

نيمار يحتفل بهدفه برسالة مؤثرة على قميصه .. شاهد تفاصيلها (صور)

كتب فارس أبو شيحة
0

احتفل النجم البرازيلي نيمار جونيور30 عامًا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان خلال مباراة الفريق الباريسي أمام منافسه بوردو بهدفه الأول برسالة مؤثرة للمغنية البرازيلية “ماريليا ميندونكا” التي لاقت مصرعها .في حادث تحطم طائرة يوم الجمعة الماضية.

نيمار والرسالة المؤثرة

ونجح نجم منتخب السامبا البرازيلي. في تسجيل هدفين خلال مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في مجريات الشوط الأول من زمن المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف ثمينة. مقابل هدفين خلال منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأظهر نيمار رسالته المؤثرة خلال احتفاله بالهدف الأول في المباراة. برفع قميصه وهو ينظر إلى الكاميرا المتواجد داخل الملعب، حيث كتبت تلك الرسالة بخط اليد والموجه إلى المغنية البرازيلية ميندونكا، كما وجاء فيها: ” سأكون معجبك الأبدي .. ملكة المعاناة .. أقدي بسلام ماريليا ميندونكا”.

المغنية ميندويكا وحادث تحطم طائرة

ولقيت المغنية البرازيلية ميندونكا مصرعها في تحطم طائرة صغيرة في منطقة ريفية. بولاية ميناس جيرايس البرازيلية، والتي أسفرت عن مصرع خمس أشخاص من بينهم المطربة وعمها ومنتج وطياران.

كما وعبر نجم كرة القدم نيمار عن الحزن الشديد لوفاتها، وقد غرد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قائلاً: ” أرفض التصديق .. أنا أرفض”، مرفق بصورة عينين تزرف بالدموع.

اقرأ المزيد: موعد مباراة ميلان والإنتر في قمة الديربي الإيطالي والقنوات الناقلة

كما وتعد المغنية البرازيلية الراحلة “ميندونكا” البالغة من العمر 26 عامًا، بالشهرة الواسعة في دولة البرازيل في أغانيها الاجتماعية الحزينة التي كانت تطلقها، كما أن متابعيها وجمهورها أطلقوا عليها اسم. ” ملكة المعاناة”، وقد فازت البرازيلية ميندونكا بجائزة غرامي اللاتينية عام 2019 لأفضل ألبوم غنائي لها.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 34 نقطة، فيما جاء فريق نيس في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

كما وآتى فريق نيس في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 22 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق رين برصيد 19 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق أولمبيك. ليون بنفس الرصيد من النقاط في المركز السادس، كما وجاء فريق أنجيه في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

كما في المركز الثامن آتى فريق ستراسبورغ برصيد 17 نقطة، متساويًا مع المركزين. فريق نانت وموناكو بنفس الرصيد من النقاط على الترتيب خلال منافسات الموسم الحالي.

شاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE

فارس أبو شيحة

صحفي رياضي قام بتغطية العديد من الدوزريات. يرصد الأحداث الرياضية ويشرف على قسم الراضة في صحيفة وطن يغرد خارج السرب

قد يعجبك ايضا
رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان الصعب على بوردو

رياضة

منزل ليونيل ميسي الفاخر معروض للبيع وهذا ثمنه (صور)

رياضة

باريس سان جيرمان يتعثر أمام لابيزيغ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

رياضة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More