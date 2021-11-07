لماذا رفض المغاربة قدوم محمد رمضان إلى المغرب!

تصدر هاشتاج “لا نريد محمد رمضان في المغرب”، التريند الأعلى عبر تويتر، بعد إعلان الفنان المصري محمد رمضان عن إحيائه لحفل غنائي بالمغرب في شهر ديسمبر المقبل.

رمضان: ثقة في الله مليونية

و كتب رمضان عبر “انستجرام”: “تم الأتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم .. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف و ثقة في الله القادمة مليونية”.

وتابع: “كل الحب للمغرب و الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه والشعب الغالي”.

“لا نريد محمد رمضان”

وبعد دقائق من تغريدته، دشن ناشطون مغربيون هاشتاج لا نريد محمد رمضان في المغرب. فيما تباينت آراء المغردين على الهاشتاج في سبب المنع.

فكتب مغرد: ” لا نريد الفنانين المصريين بشكل عام في المغرب و ليس رمضان وحده “.

لا نريد الفنانين المصريين بشكل عام في المغرب و ليس رمضان وحده ..#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب pic.twitter.com/25WIgSvIRy — mohamed ali (@mohamed20949372) November 7, 2021

وعزا آخر السبب، إلى صورة رمضان مع ممثلين إسرائيليين، وكتب: “كلام سليم ما حد بحب المطبع”.

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#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب

كلام سليم ما حد بحب المطبع و لو كان زرطان 😂 — MAHMOD_SPORT_2021 (@mahmod_sport) November 7, 2021

وعلق الناشط المصري الشهير وائل غنيم أيضا: “عندهم حق”، لترد أخرى: ” ولا عايزينه في مصر اصلا”.

بينما سخر آخر معقباً: ” ماذا بينك وبين الله عشان يجتمع كل هذا الكم من البشريه ع كرهك وللاشمئزاز منك بالطريقه دي”.

ماذا بينك وبين الله عشان يجتمع كل هذا الكم من البشريه ع كرهك وللاشمئزاز منك بالطريقه دي #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب — الحج متولى (@yWlfXqzw3ybOMxN) November 7, 2021

وأكد آخر أن رمضان وما يفعله لا يمثل المصريين، وكتب: ” رمضان واللي زيه عار ولا يمثلنا كمصريين كل الأشكال الرديئة سواء هو أو شوية العرايا دول مفروضين علينا للأسف كل الاجيال باظت”.

رمضان واللي زيه عار ولا يمثلنا كمصريين

كل الأشكال الرديئة سواء محمد رمضان أو شوية العرايا دول مفروضين علينا للأسف كل الاجيال باظت #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب — واحد من الناس (@tfhashad) November 7, 2021

وغرد ناشط مغربي قائلا: ” لا نريد مثل هذا التافه المنحط في بلادنا”.

لا نريد مثل هذا التافه المنحط في بلادنا #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب — abdelghani khallouk (@abdelghanikhall) November 7, 2021

ماعلاقة سعد لمجرد؟

وربط معظم الناشطين الهاشتاج بأنه رد على منع الفنان المغربي سعد لمجرد من الغناء في مصر.

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وكتب ناشطة: “المغاربة عملين هشتاج ضد محمد رمضان علي اسا بيرضوا الي حصل قي سعد واصلا احنا مش عوزين محمد رمضان في مصر”.

كما تابعت: “وسعد اتمنع علشان القضايا الي علية بس هم واضح معتبرين سعد رسول ولاحاجه مينفعش حد”.

المغاربة عملين هشتاج ضد محمد رمضان علي اسا بيرضوا الي حصل قي سعد 😂 واصلا احنا م ش عوزين محمد رمضان في مصر وسعد اتمنع علشان القضايا الي علية بس هم واضح معتبرين سعد رسول ولاحاجه مينفعش حد يمنعوا 😂

ربنا يعنهم علي المهلبية الي في دماغهم#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب pic.twitter.com/QpOFu4Fcd3 — بنت شيوخ (@xPJmkVH8bSjgcR4) November 7, 2021

لا نريد لمجرد في مصر!

وفي العام الماضي، شنت مجموعة من الناشطات المصريات حملة لمنع حفل سعد لمجرد في القاهرة.

وذلك بدعوى “اتهامه في 3 قضايا اغتصاب في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب”.

ودشن الناشطات المصريات هاشتاج #مش_عايزين_لمجرد_فى_مصر، #noLamjarred، #سعد_لمجرد_مُغتصب، طالبن خلالها بإلغاء الحفل.

خاصة أن الحفل جاء في الوقت الذي تعاني فيه مصر من حوادث اغتصاب وتحرش مُتسلسلة مثل قضية فندق الفيرمونت، ومتحرش الجامعة الأمريكية.

ورأوا أن إحضار سعد المجرد “كمُغتصب متسلسل” مطلوب دولي، هو تشجيع على تكرار هذه الحوادث.