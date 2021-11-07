لا نريد محمد رمضان في المغرب يتصدر تويتر watanserb.com
مغربيون يطالبون بإلغاء حفل محمد رمضان
حياتنا

لماذا رفض المغاربة قدوم محمد رمضان إلى المغرب!

كتب رفيف عزيز
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تصدر هاشتاج “لا نريد محمد رمضان في المغرب”، التريند الأعلى عبر تويتر، بعد إعلان الفنان المصري محمد رمضان عن إحيائه لحفل غنائي بالمغرب في شهر ديسمبر المقبل.

رمضان: ثقة في الله مليونية

و كتب رمضان عبر “انستجرام”: “تم الأتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم .. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف و ثقة في الله القادمة مليونية”.

وتابع: “كل الحب للمغرب و الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه والشعب الغالي”.

“لا نريد محمد رمضان”

وبعد دقائق من تغريدته، دشن ناشطون مغربيون هاشتاج لا نريد محمد رمضان في المغرب. فيما تباينت آراء المغردين على الهاشتاج في سبب المنع.

فكتب مغرد: ” لا نريد الفنانين المصريين بشكل عام في المغرب و ليس رمضان وحده “.

وعزا آخر السبب، إلى صورة رمضان مع ممثلين إسرائيليين، وكتب: “كلام سليم ما حد بحب المطبع”.

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وعلق الناشط المصري الشهير وائل غنيم أيضا: “عندهم حق”، لترد أخرى: ” ولا عايزينه في مصر اصلا”.

بينما سخر آخر معقباً: ” ماذا بينك وبين الله عشان يجتمع كل هذا الكم من البشريه ع كرهك وللاشمئزاز منك بالطريقه دي”.

وأكد آخر أن رمضان وما يفعله لا يمثل المصريين، وكتب: ” رمضان واللي زيه عار ولا يمثلنا كمصريين كل الأشكال الرديئة سواء هو أو شوية العرايا دول مفروضين علينا للأسف كل الاجيال باظت”.

وغرد ناشط مغربي قائلا: ” لا نريد مثل هذا التافه المنحط في بلادنا”.

ماعلاقة سعد لمجرد؟

وربط معظم الناشطين الهاشتاج بأنه رد على منع الفنان المغربي سعد لمجرد من الغناء في مصر.

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وكتب ناشطة: “المغاربة عملين هشتاج ضد محمد رمضان علي اسا بيرضوا الي حصل قي سعد واصلا احنا مش عوزين محمد رمضان في مصر”.

كما تابعت: “وسعد اتمنع علشان القضايا الي علية بس هم واضح معتبرين سعد رسول ولاحاجه مينفعش حد”.

لا نريد لمجرد في مصر!

وفي العام الماضي، شنت مجموعة من الناشطات المصريات حملة لمنع حفل سعد لمجرد في القاهرة.

وذلك بدعوى “اتهامه في 3 قضايا اغتصاب في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب”.

ودشن الناشطات المصريات هاشتاج #مش_عايزين_لمجرد_فى_مصر، #noLamjarred، #سعد_لمجرد_مُغتصب، طالبن خلالها بإلغاء الحفل.

خاصة أن الحفل جاء في الوقت الذي تعاني فيه مصر من حوادث اغتصاب وتحرش مُتسلسلة مثل قضية فندق الفيرمونت، ومتحرش الجامعة الأمريكية.

ورأوا أن إحضار سعد المجرد “كمُغتصب متسلسل” مطلوب دولي، هو تشجيع على تكرار هذه الحوادث.

 

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رفيف عزيز

رفيف عزيز محررة منوعات تهتم بالقضايا الفنية والاجتماعية. رفيف التحقت بصحيفة وطن عام ٢٠١٧ وتشرف على قسم حياتنا الذي يعنى بالقضايا الفنية والغجتماعية في الوطن العربي

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