فوائد لا تصدق لشرب ماء الخيار!

كشف موقع “ستيب تو هيلث” الأمريكي “steptohealth”، في تقرير له عن فوائد مذهلة لـ”ماء الخيار” ولماذا يعد مفيد جدا للجسم، كما أوضح أفضل طريقة لتحضيره.

مضاد للأكسدة والالتهابات

وبينما تجذب فوائد استهلاك ماء الخيار انتباه الآلاف من الأشخاص، نقل الموقع دراسة نشرت في مجلة Phytotherapy، وصفته بأنه غذاء منخفض السعرات الحرارية، ومضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات.

مما يساهم في تحسين الصحة البدنية، بالإضافة إلى ذلك فهو مساعد لفقدان الوزن، حيث يساعد على إطالة فترة الشبع، وفق ترجمة (وطن).

فوائد تناول ماء الخيار

وفيما يتعلق بفوائد تناول ماء الخيار، ذكر التقرير أنه يجب توضيح بعض الأمور في البداية. وهو أنه ليس مشروبًا علاجيًا أو دوائا يخفف من الأمراض.

ومزيج من الماء والخيار هو ببساطة خيار صحي لضمان الترطيب الكافي وإمدادات إضافية من العناصر الغذائية الأساسية. وهذا بالتالي له آثار إيجابية على الصحة الجسدية والعقلية.

ماء الخيار للترطيب

لا يمكن للجسم أن يعمل بشكل صحيح بدون الماء. لهذا السبب نوصي دائمًا باستهلاك هذا السائل الحيوي.

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، يحتاج معظم الناس إلى شرب ما بين 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا.

ومع ذلك، يمكن أن يختلف هذا القدر حسب عمرك وصحتك وعاداتك.

وعلى أي حال ، فإن تناول الماء ضروري وله فوائد صحية مهمة. ومع ذلك نظرًا لأنه من الممل أحيانًا شرب الماء العادي، فإن أحد الخيارات الرائعة هو شرب ماء الخيار.

التبريد في الأيام الحارة

بفضل الطعم الخفيف للخيار، تعتبر هذه المياه مثالية للتبريد في الأيام الحارة.

ويمكن استخدامه حتى لإعادة ترطيب الجسم بعد التمرين أو أي نشاط آخر يؤدي إلى فقدان السوائل.

كما أنه يساعدك في الحصول على فيتامينات ومعادن إضافية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر مغذيات إضافية للجسم.

ليس بديلاً عن الأدوية

وشدد الموقع على أن ماء الخيار ليس بديلاً عن الأدوية أو العلاجات الموصوفة طبيًا.

وتابع:”في الواقع ، قبل تناوله لفترة طويلة من الوقت، من المستحسن أن تسأل طبيبك إذا كان هناك أي مخاطر من الآثار غير المرغوب فيها.”

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لماذا يقال أن ماء الخيار له فوائد؟

أولاً ، كما هو مفصل في البحث المنشور في مجلة الصيادلة الشباب، يحتوي الخيار على مركبات “الفلافونويد والعفص” التي قد تساعد في منع الآثار السلبية للجذور الحرة. وهي أحد أسباب الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.

من ناحية أخرى، تشير دراسة نُشرت في المجلة الطبية Nutrition Reviews أن تناول الماء بشكل مثالي أمر بالغ الأهمية للعديد من العمليات المهمة في الجسم.

إذا أضفنا إلى هذا العناصر الغذائية التي يوفرها الخيار، فإننا نجد بعض الفوائد الإضافية.

فوائد استهلاك ماء الخيار

ويمكن أن يساعد استهلاك ماء الخيار في ما يلي:

تحسين الأداء البدني ومكافحة التعب، زيادة الأداء المعرفي، تقوية وظائف الجهاز الهضمي، دعم وظائف الكلى.

وكذلك تنظيم توازن المياه والأملاح المعدنية، تحسين وظائف القلب، منع الصداع الناتج عن الجفاف، وتحسين صحة الجلد، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المناعية.

ماء الخيار مغذي

الماء عنصر حيوي للجسم ومع ذلك لا يوفر بمفرده الفيتامينات، لذلك يُنصح بدمجه مع الخضار مثل الخيار.

هذا الطعام إلى جانب كونه منخفض السعرات الحرارية، فإنه يقدم مساهمة طفيفة من الفيتامينات والمعادن والمركبات المضادة للأكسدة.

وكما هو مفصل في منشور في “Live Science”، يوفر كل كوب من الخيار 16 سعرة حرارية فقط. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر حوالي 4٪ من احتياجات الجسم اليومية من البوتاسيوم.

و 3٪ من الألياف اليومية ، و 4٪ من فيتامين سي اليومي، كما يوفر كميات صغيرة من فيتامين K وفيتامين E.

وهو مصدر كبير لفيتامين سي، كما يوفر كميات صغيرة من فيتامين ك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز وفيتامين أ.

كيفية صنع ماء الخيار

بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، يعتبر شرب ماء الخيار مفيدًا وطريقة جيدة للحفاظ على ترطيب الجسم.

ومع ذلك، نظرًا لتأثيره الطفيف كمدر للبول، فقد لا يكون مناسبًا لبعض الأشخاص.

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في حالة المرض أو العلاج الطبي، من الأفضل استشارة خبير قبل تضمينه في النظام الغذائي المعتاد.

خطوات التحضير

أحضر كوب ماء (100 مل) و½ خيار، بالإضافة إلى 1 ليمون (عصير فقط)، وأوراق نعناع، ومكعبات ثلج.

توضع جميع المكونات في الخلاط ما عدا أوراق النعناع، ويتم مزج الخليط حتى تحصل على تناسق سلس، وأخيرًا يُزين بأوراق النعناع ويُشرب.

وهناك طرق عديدة لإضافة المزيد من النكهة إلى هذا المشروب.

على سبيل المثال، يمكن بالإضافة إلى الخيار والليمون، إدخال كميات صغيرة من الزنجبيل أو التوت أو الأناناس.

ويمكنك أيضًا صنع المشروب عن طريق تقطيع المكونات بدلاً من مزجها.

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