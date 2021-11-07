“فاينانشال تايمز”: لبنان المُفلس يندم على انتقادات جورج قرداحي للسعودية

قال تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، إنّ لبنان المُفلس يندم على انتقادات جورج قرداحي للسعودية، متناولاً تطورات الأوضاع بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني التي تسبب بأزمة بين الجانبين.

وجاءف التقرير أنّ جورج قرداحي كان محررًا إذاعيًا غير معروف قبل أن يحصل على وظيفة في عام 2000 تجعله نجمًا. حيث قدم النسخة العربية من من برنامج “من سيربح المليون” على قناة MBC. الممولة من قبل العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية.

انتقادات جورج قرداحي للسعودية خسّرت لبنان مئات الملايين

ومع ذلك، فبعد 10 سنوات من استقالته من MBC، خسّر الرجل الإعلامي الذي تم تعيينه مؤخرًا وزيراً للإعلام في لبنان، بلاده المفلسة مئات الملايين من الدولارات – من خلال إثارة حفيظة رعاته الخليجيين السابقين.

وتسببت انتقادات قرداحي للحرب السعودية والإماراتية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، في عاصفة دبلوماسية.

وردت السعودية بحظر جميع الواردات اللبنانية وطرد سفير لبنان واستدعاء مبعوثها في بيروت.

كما قطع الحلفاء الخليجيون العلاقات الدبلوماسية مع لبنان.

ضربة خطيرة لبلد يعاني

وبحسب التقرير، فقد وجهت هذه الإجراءات ضربة خطيرة لبلد يعاني بالفعل من أسوأ أزمة اقتصادية في زمن السلم على الإطلاق.

قال روي بدارو، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن بيروت في انهيارها الاقتصادي الدراماتيكي كانت أكثر اعتمادا على التدفقات النقدية من الخليج، “رئة لبنان منذ الخمسينيات”.

وحذر بدارو من الخلاف الدبلوماسي الأخير: “لن يتحمل لبنان هذه الصدمة لفترة طويلة”.

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بالنسبة لدول الخليج التي عززت مالياً الإدارات اللبنانية السابقة، أشعلت تعليقات قرداحي مظالم طويلة الأمد. بلورت بشكل كبير كل ما حدث من خطأ في علاقة كانت وثيقة من قبل.

أثار صعود حزب الله المدعوم من إيران، قلق حلفاء لبنان في الخليج منذ فترة طويلة، الذين رأوا أن نفوذهم يتضاءل.

بعد أن سحبت الرياض سفيرها، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لقناة العربية المملوكة للسعودية إن هناك “أزمة في لبنان بسبب هيمنة عملاء إيران على الساحة”.

وقال “هذا ما يعنينا وهذا ما يجعل التعامل مع لبنان عديم الجدوى للمملكة ودول الخليج”.

“نكران الجميل”

يرى البعض “نكران الجميل” في تعليقات قرداحي.بحسب فؤاد مخزومي، رجل أعمال لبناني وسياسي سني له مصالح تجارية في الخليج

تبرعت دول الخليج بمليارات الدولارات لإعادة بناء لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية المدمرة التي استمرت 15 عامًا في عام 1990. وهي فترة العلاقات اللبنانية السعودية القوية في عهد رئيس الوزراء رفيق الحريري.

كان الحريري قطب بناء. وقد جنى المليارات في السعودية وشجع الاستثمار الخليجي في لبنان.

بدأ تآكل هذه العلاقة باغتياله في عام 2005 – وهي عملية قتل ألقي باللوم فيها على حزب الله المدعوم من إيران.

وجاء أسوأ خلاف في عام 2017 ، عندما احتجزت السعودية لفترة وجيزة رئيس الوزراء سعد الحريري، نجل رفيق ، مما أجبره مؤقتًا على الاستقالة.

في المقابلة، وصف قرداحي حرب السعودية بالوكالة في اليمن مع الحوثيين بأنها صراع “عديم الجدوى”. ووصف الحوثيين بأنهم “يدافعون عن أنفسهم ضد هجوم أجنبي”.

قال إميل حكايم، الزميل الأول لأمن الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية: “الرياض تهاجم أولئك الذين استفادوا ثم تخلوا عنها، أو خانوها، أو خابوا أملها، أو تلاعبوا بها”. لكن الآن “السعودية تترك فراغاً ، لا سيما في المجتمع السني”. الذي اعتمدت فصائلها السياسية تقليدياً على المملكة العربية السعودية لدعمها.

صدمة شديدة للاقتصاد اللبناني

رد الفعل القاسي من جانب السعودية ودول الخليج هو صدمة شديدة للاقتصاد اللبناني.

يعاني أكثر من نصف سكان لبنان من الفقر منذ اندلاع أزمة مالية واقتصادية معقدة في عام 2019.

ولم يقم لبنان إلا مؤخرًا بتعيين حكومة تعمل بكامل طاقتها بعد حكومة انتقالية في أعقاب انفجار مدمر عام 2020 في ميناء بيروت.

الخليج هو وجهة التصدير الرئيسية للبنان ومصدر مهم للعملة الصعبة.

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كانت المملكة العربية السعودية أكبر سوق تصدير زراعي للبنان في عام 2020 .

وبلغ إجمالي الصادرات إلى السعودية وحدها أكثر من 200 مليون دولار العام الماضي، وفقًا لبيانات الجمارك.

في غضون ذلك، يقدر البنك المركزي أن حوالي 60 في المائة من التحويلات تأتي من الخليج. حيث يكسب حوالي نصف مليون مغترب لبناني دولارات النفط التي كانت شريان الحياة الاقتصادي للبنان.

قال عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي الإماراتي: “بالنسبة للخليج هذه قطيعة مطلقة لا رجعة فيها”.

لكن مخزومي قال إنه إذا تصاعدت دول الخليج، من خلال زيادة الحد من الأعمال التجارية اللبنانية أو وقف تحويل الأموال، على سبيل المثال، فإن أموال حزب الله “لن تكون قادرة على استبدالها. لذلك هذا الهراء الذي لا يهتمون به، إنه لأمر جيد بالنسبة لشعوبهم أن يظهروا أنهم رامبو. ولكن عندما يتعلق الأمر بالدولة الحقيقية ، فكم عدد الذين يمكنهم دعمهم؟”.

قرداحي يرفض الاستقالة

وبعد انتقادات جورج قرداحي للسعودية، رفض الوزير اللبناني طلبات رئيس الوزراء “السني” نجيب ميقاتي بالاستقالة.

ورفض حزب الله الدعوات التي تطالب قرداحي بالاستقالة، واصفا إياها بأنها “هجوم صارخ على لبنان وكرامته وسيادته”.

في غضون ذلك ، انتشرت في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن لوحات إعلانية رفعت عليها صور قرداحي.

كان قرداحي واحدًا من العديد من اللبنانيين الذين استفادوا من السنوات الذهبية لعلاقة الخليج مع لبنان.

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“من سيربح المليون”، الذي تم تصويره في البداية في بيروت منذ عام 2000 ساعد في جعله “مقدم البرامج التلفزيونية الأعلى أجراً في العالم العربي”، وفقًا لموقعه على الإنترنت.

وجورج قرداحي اسم مألوف في المنطقة، فقد حصل على عقود إعلانية مربحة وأطلق خط العطور والملابس الخاص به.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أعرب قرداحي عن آراء مثيرة للجدل لممولي الرواتب الخليجيين السابقين.

وأشاد علناً بزعيم حزب الله حسن نصر الله، واصفاً إياه عام 2013 بـ “الذكي والشجاع”.

كما غادر قرداحي قناة MBC بسبب دعمه للرئيس السوري بشار الأسد.

ووسط الضجة، يتحدى حزب الله. حيث قال نائب الامين العام للحزب نعيم قاسم: “السعودية مضطربة لانها لا تستطيع الهيمنة على القرار السياسي في لبنان رغم الاموال التي دفعتها.”

وقال: “لا أحد يستطيع أن يلوي ذراع حزب الله والشعب اللبناني”.