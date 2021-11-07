ضربة قاضية تدخل الملاكم المكسيكي”ألفاريز” التاريخ من أوسع أبوابه (شاهد)

حطم الملاكم المكسيكي “سول كانيلو ألفاريز” .بطل العالم للوزن المتوسط، بعد تمكنه من الفوز على نظيره الأمريكي “كاليب بلانت” بالضربة القاضية في نزال جمع كلا المنافسين. داخل ولاية ” لاس فيغاس” الأمريكية.

الملاكم كانيلو والرقم القياسي

ونجح الملاكم المكسيكي “ألفاريز” من الوصول إلى اللقب الرابع خلال مسيرته في آن واحد، حيث أن خاض النزال وهو يحمل ثلاثة ألقاب وهم مجلس الملاكمة العالمي ورابطة. ومنظمة الملاكمة العالمية، على عكس نظيره المنافس الأمريكي بلانت الذي كان يحمل لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

وبهذا الفوز أصبح المكسيكي “ألفاريز”، أول ملاكم في قارة أمريكا اللاتينية. يحقق أربع ألقاب، كما وبهذا الانجاز انضم إلى القائمة كسادس لاعب يحقق هذا الانجاز.

كانيلو الفاريز ينتصر على كيلب بلانت بالضربة القاضية في الجولة ١١ ويحافظ على القابه. #CaneloPlant pic.twitter.com/jSN2vopqF6 — فنون القتال بالعربية (@ArabicMMA) November 7, 2021

وشهد النزال سقوط الأمريكي بلانت أرضًا عقب ضربة قاضية من منافسه المكسيكي ألفاريز، بعد شعوره بالدوران الشديد لكنه تمكن من الوقوف مرة أخرى على قدميه مرة أخرى قبل انتهاء. العد، ليقوم الأخير بتنفيذ عدد من اللكمات الأخرى ليسقط على الأرض ثانيًا ليوقف الحكم النزال. معلنًا فوز الملاكم المكسيكي ” ألفاريز”.

🥊🇲🇽المكسيكي كانيلو ألفاريز @Canelo يتوج بطلا للعالم لوزن فوق المتوسط بعد أن هزم منافسه الأمريكي كاليب بلانت بالضربة القاضية ليجمع بين ألقاب مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية pic.twitter.com/3JSYmyPWU5 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 7, 2021

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رياضة الملوك

ويطلق على رياضة الملاكمة اسم ” رياضة الملوك” أو ما يسمى “الفن النبيل”، وهي رياضة يهاجم فيها اثنين من الرياضيين داخل حلبة مربع الشكل من ذوي الوزن المماثل، وتتراوح فترة الجولات. من دقيقة إلى ثلاثة دقائق لكل واحدة.

ويحاول كلا الرياضيين داخل الحلبة الواحدة بأن يتفادون الضربات على الرأس أي الكدمات، كما يسعون تحقيق الكدمات بأنفسهم لتسجيل النقاط لهم.

وتتركز تلك الضربات في منطقة الرأس والجذع والأكثر تركيزًا .من قبل الرياضيين، كما أن الحاصل على النقاط الأكثر بعد العدد المحدد من الجولات يكون الفائز في المباراة.

ويمكن أن يحقق اللاعب الفوز في المباراة في حال سقط الخصم بضربة قوية .وكان حينها غير قادر على النهوض مرة أخرى لمواصلة المنافسة من جديد وتعرف بضربة القاضية أو TKO، ويقوم الحكم بالاحتساب إلى عشرة. وبعدها يعلن بعدها الفائز في المباراة.