ريال مدريد يتربع على عرش الليغا بعد الفوز على رايو فاليكانو (شاهد)

نجح فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز على نظيره الضيف رايو فاليكانو بهدفين. ثمينين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني على أرض ملعب “سانتياغو برنابيو”.

مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

وسجل فريق ريال مدريد الهدف الأول في شباك الضيف رايو فاليكانو في الدقيقة ال14. عن طريق الألماني توني كروس بتسديدة قوية سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء داخل شباك مرمى فاليكانو.

كما وأحرز المهاجم الفرنسي هدف الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة الثمينة في الدقيقة ال38. سددها اللاعب بأقدامه بعد عرضية جميلة من المدافع النمساوي ديفيد ألابا على يمين شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال76 استطاع فريق رايو فاليكانو من تسجيل الهدف الوحيد للفريق في شباك البلجيكي. تيبوا كورتوا عن طريق راداميل فالكاو من خلال هجمة مرتدة سريعة ليسددها اللاعب بقوة في شباك الفريق الملكي، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد على فاليكانو بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ودخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية. أمام فريق رايو فاليكانو، وكان في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: ناتشو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، كامافينجا.

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وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريغو غوس.

تشكيلة فريق رايو فاليكانو

ولعب المدرب أندوني إيراولا في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف ريال مدريد، وقد تواجد في حراسة المرمى لوكا زيدان.

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: ماريو هرنانديز، فرانسيسكو توريس، إستيبان سافيلجيتش، أما في وسط الفريق. جاء كلاً من: ألفارو غارسيا ريفيرا، أوناي لوبيز، ماريو سواريز، وكان في هجوم الفريق كلاً من: راداميل فالكاو، أوسكار تريجو، سيرجي غوارديولا.

ترتيب الفريق في الدوري الإسباني

وتصدر فريق ريال مدريد قائمة ترتيب الدوري الإسباني ” الليغا” برصيد 27 نقطة، كما وجاء منافسه فريق رايو فاليكانو .في المركز السادس برصيد 20 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.