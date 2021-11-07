أول حفل لوائل كفوري بعد حادث السير watanserb.com
آثار الحادث تظهر على وائل كفوري في أول حفل
Videoحياتنا

أول حفل لوائل كفوري بعد حادث السير والآثار لا تزال واضحة “فيديو”

كتب رفيف عزيز
0

استأنف الفنان اللبناني وائل كفوري، نشاطه الفني بعد حادث السير الذي تعرض له قبل أسابيع.

“انكتبلي عمر جديد”

وتحدث وائل كفوري خلال حفلته في الأردن، والتي تُعد الأولى بعد الحادثة، عن نجاته وقال: “الحمدلله انكتبلي عمر جديد”.

ووجه كفوري رسالة شكر للجمهور على دعواتهم، طالباً منهم أن يعذروه إن حصل تقصير خلال الحفل، لأنه لا يزال يعاني من أوجاع في الصدر والظهر.

وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في الحفلة، حيث حرص على الوقوف باعتدال في معظم الوقت بسبب آلام الظهر.

آلام الظهر والصدر واضحة على وائل

وبحسب اللقطات المتداولة عبر مواقع التواصل، لم يستطع الفنان اللبناني الاقتراب من الجمهور وتبادل السلام معهم. وذلك بسبب عدم قدرته على الانحناء.

وفي مقطع فيديو، ظهر وائل وهو يعتذر من معجبة لعدم قدرته على التقاط صورة معها وأشار إلى ظهره.

وعلى الرغم من ذلك، أشعل كفوري الحفل بمزحه وضحكه، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل “كلنا بننجر”، “لو حبنا غلطة”، “البنت القوية” وغيرها.

اقرأ أيضا: طرد منال العيسى وحارسها من البوليفارد يثير جدلاً وضجة (فيديو)

وائل كفوري: غمرتوني

وسبق أن وجه الفنان اللبناني رسالة إلى زملائه والجمهور، بعد تضامنهم معه بعد حادث السير المروع.

وكتب كفوري بعد مغادرته المستشفى عبر “انستجرام”: “من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد، كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعرا ولكل مين في الوسط الفني والإعلامي”.

وتابع”: “للسياسيين والفانز والأصدقاء ولكل محب عتل همي.. غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن علي”.

واستطرد وائل: “صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن؟ أنا منيح بفضل صلواتكن.. كل كلمة قولتوها عنيتلي ودقت بالقلب.. بشكركن فرداً فرد”.

واعتذر كفوري عن عدم قدرته على التواصل معهم والرد على اتصالاتهم، معقباً: ” بس ان شاء الله قريباً منتواصل أول ما صير أحسن ومنتلاقي وبرجع أشوف وجهكن بالخير”.

وائل ينجو من الحادث

وتعرض وائل لحادث سير مروع، على أوتوستراد جبيل نجا منه بأعجوبة.

اقرأ أيضا: “بعدما بدأت تواعد غيره” .. كاني ويست: لم أطلق كيم كارداشيان!

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّ طواقم الصليب الأحمر اللبناني نقلت وائل كفوري إلى مستشفى المعونات في جبيل.

سيارة وائل كفوري بعد الحادث
سيارة وائل كفوري بعد الحادث
احد اطارات سيارة وائل كفوري بعد الحادث
احد اطارات سيارة وائل كفوري بعد الحادث

 

وعدا الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارة، فقد أسفر الحادث عن رضوض في أنحاء جسد وائل، بينما حبيبته شانا عبود التي كانت معه بخير .

 

«شاهد كل جديد عبر قناتنا في  YOUTUBE»

رفيف عزيز

رفيف عزيز محررة منوعات تهتم بالقضايا الفنية والاجتماعية. رفيف التحقت بصحيفة وطن عام ٢٠١٧ وتشرف على قسم حياتنا الذي يعنى بالقضايا الفنية والغجتماعية في الوطن العربي

قد يعجبك ايضا
حياتنا

شاهد وائل كفوري بعد خروجه من المستشفى جراء الحادث المروّع

حياتنا

هل فقد وائل كفوري وحبيبته “شانا” الوعي بعد حادث السير!

حياتنا

مصير وائل كفوري بعد تحطم سيارته بحادث سير مروّع في لبنان! (صور)

حياتنا

إنجي خوري تُهاجم طليقة وائل كفوري وتهديدات باللجوء إلى القضاء بسبب صورة حساسة!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More