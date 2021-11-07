أول حفل لوائل كفوري بعد حادث السير والآثار لا تزال واضحة “فيديو”

استأنف الفنان اللبناني وائل كفوري، نشاطه الفني بعد حادث السير الذي تعرض له قبل أسابيع.

“انكتبلي عمر جديد”

وتحدث وائل كفوري خلال حفلته في الأردن، والتي تُعد الأولى بعد الحادثة، عن نجاته وقال: “الحمدلله انكتبلي عمر جديد”.

ووجه كفوري رسالة شكر للجمهور على دعواتهم، طالباً منهم أن يعذروه إن حصل تقصير خلال الحفل، لأنه لا يزال يعاني من أوجاع في الصدر والظهر.

وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في الحفلة، حيث حرص على الوقوف باعتدال في معظم الوقت بسبب آلام الظهر.

آلام الظهر والصدر واضحة على وائل

وبحسب اللقطات المتداولة عبر مواقع التواصل، لم يستطع الفنان اللبناني الاقتراب من الجمهور وتبادل السلام معهم. وذلك بسبب عدم قدرته على الانحناء.

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وفي مقطع فيديو، ظهر وائل وهو يعتذر من معجبة لعدم قدرته على التقاط صورة معها وأشار إلى ظهره.

وعلى الرغم من ذلك، أشعل كفوري الحفل بمزحه وضحكه، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل “كلنا بننجر”، “لو حبنا غلطة”، “البنت القوية” وغيرها.

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وائل كفوري: غمرتوني

وسبق أن وجه الفنان اللبناني رسالة إلى زملائه والجمهور، بعد تضامنهم معه بعد حادث السير المروع.

وكتب كفوري بعد مغادرته المستشفى عبر “انستجرام”: “من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد، كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعرا ولكل مين في الوسط الفني والإعلامي”.

وتابع”: “للسياسيين والفانز والأصدقاء ولكل محب عتل همي.. غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن علي”.

واستطرد وائل: “صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن؟ أنا منيح بفضل صلواتكن.. كل كلمة قولتوها عنيتلي ودقت بالقلب.. بشكركن فرداً فرد”.

واعتذر كفوري عن عدم قدرته على التواصل معهم والرد على اتصالاتهم، معقباً: ” بس ان شاء الله قريباً منتواصل أول ما صير أحسن ومنتلاقي وبرجع أشوف وجهكن بالخير”.

وائل ينجو من الحادث

وتعرض وائل لحادث سير مروع، على أوتوستراد جبيل نجا منه بأعجوبة.

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وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّ طواقم الصليب الأحمر اللبناني نقلت وائل كفوري إلى مستشفى المعونات في جبيل.

وعدا الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارة، فقد أسفر الحادث عن رضوض في أنحاء جسد وائل، بينما حبيبته شانا عبود التي كانت معه بخير .