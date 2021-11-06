موعد ومعلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة. عشر من الدوري الإسباني على أرض ملعب “سانتياغو برنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

وستنطلق مباراة ريال مدريد أمام منافسه رايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ” السعودية”، واليمن، العراق، قطر، البحرين، كما ستكون بتوقيت دولة مصر” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا عند الساعة التاسعة مساءً.

وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة القوية بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

⚡️ المران الأخير قبل استقبال رايو

☄️ #RealMadridRayo pic.twitter.com/T89ioJuRcz — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) November 5, 2021

كما وستبث عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة. بين ريال مدريد ورايو فاليكانو، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” المعلق الرياضي العماني أحمد البلوشي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية متوقعة أمام فريق رايو فاليكانو، وسيكون في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ناتشو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، بينما في وسط الفريق .سيكون كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، كامافينجا.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريغو غوس.

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تشكيلة فريق رايو فاليكانو

وسيلعب المدرب أندوني إيراولا في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف رايو فاليكانو، حيث سيكون في حراسة المرمى لوكا زيدان.

وسيأتي في دفاع الفريق كلاً من: ماريو هرنانديز، فرانسيسكو توريس، إستيبان سافيلجيتش، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: ألفارو غارسيا ريفيرا، أوناي لوبيز، ماريو سواريز، وسيكون في هجوم الفريق كلاً من: راداميل فالكاو، أوسكار تريجو، سيرجي غوارديولا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال سوسيداد الذي جاء برصيد 25 نقطة، كما وآتى منافسه رايو فاليكانو في المركز السادس برصيد 6 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.