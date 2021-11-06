موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره سيلتا فيغو في مباراة قوية ومثيرة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات. الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

وستقام مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في تمام الساعة الخامسة. والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، قطر، البحرين، كما ستكون بتوقيت دولة مصر” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا عند الساعة الرابعة والربع مساءً.

وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر. والمغرب عند الساعة الثالثة والربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة برشلونة ومنافسه سيلتا فيغو، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”.المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيدخل المدرب الإسباني سيرجي باراخوان في تشكيلة أساسية. أمام منافسه سيلتا فيغو، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

قائمة الفريق لمباراة السبت ضد سيلتا فيغو #CeltaBarça pic.twitter.com/MDp49oftl6 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 5, 2021

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، سيرخيو أغويرو.

تشكيلة فريق سيلتا فيغو

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني إدواردو جرمان كوديه، أمام منافسه الضيف برشلونة، حيث سيكون في حراسة المرمى ماتياس ديتورو.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: نيستور أراوخو، جيسون موريلو، خافي غالان، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من: ريناتو تابيا، أوكاي يوكوشلو، فرانكو سيرفي، دينيس سواريز، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من، ياغو أسباس، تياغو غالاردو، سانتي مينا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق برشلونة في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقاط، كما وآتى فريق سيلتا فيغو في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.