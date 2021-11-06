مريم حسين ترقص بطريقة مثيرة وشخص يحمل فستانها (فيديو)

شاركت الفنانة المغربية مريم حسين، في الحفل الخيري لمركز سرطان الأطفال في لبنان الذي أقيم في دبي، لدعم مركز “سان جود” للأطفال المصابين بالسرطان في لبنان والعالم العربي.

ولفتت مريم حسين الانظار بالفستان الذي ارتدته في الحفل، فيما انتقد الجمهور قيام رجل بحمله طيلة مشيها على السجادة الحمراء، نظراً لأنه طويل وثقيل، ما صعّب عليه التحرك بسهولة .

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وجاء في تعليقات الجمهور على الفيديو: “وهي ليش ماخذه لحافها وياها”. “طيب ليش تلبس فستان صعب تتحرك فيه مسخره”.

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رقص مريم حسين

وفي فيديو آخر، انتشر للفنانة المغربية مريم حسين، ظهرت ترقص بطريقة فاضحة، ما عرضها لانتقادات حادة.

مريم حسين في وصلة رقص .. pic.twitter.com/ZEPvMHBGyN — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 6, 2021

ووفق ما رصدت (وطن) فقد ظهرت مريم حسين، وهي ترتدي ملابس مثيرة، كشفت عن بطنها وظهرها بشكل فاضح، فضلا عن تجسيم بقية الجسد.

وأدت مريم حركات رقص مثيرة على أنغام أغنية أجنبية، وكأنها تحاكي طريقة النجمة العالمية شاكيرا في الرقص.

وجاءت التعليقات مهاجمة لمريم حسين، وسخر منها أحمد النشطاء بقوله إنها كلما أرادت زيادة متابعيها “خلعت أكثر” حسب وصفه.

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ومؤخرا أثارت مريم حسين الجدل في برنامج “الفارس” من تقديم الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك أثناء إجابتها على سؤال عن رأيها بالمساكنة.

فردّت بعفوية أنها لا تعرف معنى المساكنة، بل تعترف فقط بالزواج بين رجل وامرأة.

واختارت مريم حسين خلال اللقاء النجم سعد لمجرد بدلاً من المصري محمد رمضان لعمل ديو غنائي معه.

وأوضحت أن ابن بلدها على رأس قائمة اختياراتها، وقالت: “ابن بلدي أكيد وهو سابق محمد رمضان في المجال”.

تجربة مريم حسين في السجن

كما كشفت الفنانة المغربية مريم حسين عن تفاصيل تجربة السجن التي تعرضت لها.

وقالت إنها تعلمت منها أن تكون أكثر هدوءاً وتعيد حساباتها السابقة.

وتابعت: “تجربة السجن استفدت منها إني قعدت مع نفسي بدون السوشال ميديا لمدة 11 يوما.. وعرفت ربي أكثر وهذا سبب راحتي”.

وأكدت أنها لا تواجه صعوبة في أن يطلق عليها لقب “سجينة سابقة” لأنها خرجت بعلاقة حب بعد خروجها من السجن، بحد تعبيرها.

وأضافت: “وجدت الحب بعد خروجي من السجن، مع إنني كنت ضد الزواج بعد تجربتي السابقة”.

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ورفضت الكشف عن تفاصيل أكثر حول تلك العلاقة الحالية . مشيرة إلى أنها تعلمت من تجربة زواجها مع الممثل فيصل الفيصل بأن لا تفصح عن تفاصيل زيجاتها وحياتها الشخصية للعلن.

وأكدت أن عالم السجن أكثر هدوءاً واصفة التجربة بـ “الحياة حلوة”.

وحول سبب خروجها من السجن، وجه لها الإعلامي نزار الفارس حول إذا كان خروجها من السجن كان بشكل قانوني أم من خلال الواسطة بتدخل بعض الأشخاص، لكنها رفضت الإجابة على السؤال.

وعلقت مريم حسين: “أنا ما أذكر شو اللي صار قبل خروجي، واسألني بس بعد خروجي”.