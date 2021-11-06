سمية الخشاب تحتفل بفوز الأهلي المصري بروب استحمام أحمر!

احتفلت الفنانة المصرية سمية الخشاب، بفوز النادي الأهلي المصري بطريقة مثيرة للجدل.

سمية الخشاب: أنا قلبي حديد

حيث انتهت مباراة القمة أمس الجمعة بخمسة أهداف للأهلي المصري مقابل ثلاثة للزمالك، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

ونشرت سمية، صورة لها عبر “تويتر”، وهي ترتدي روب استحمام أحمر.

وأرفقت الخشاب الصورة بتعليق جاء في نصه: “الأهلي حديد وأنا قلبي حديد“.

الاهلي حديد وانا قلبي حديد 💋 pic.twitter.com/wHtbVMpmf0 — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) November 5, 2021

وأثار تصرف سمية جدلاً واسعاً بين المتابعين، نظراً لجرأتها وغرابتها.

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متابعون يسخرون

ومما جاء في التعليقات: (بالروووب واحمر ليلتك حمرا).

وكتب آخر: (ما تتلملي يا ست إنتي ع الصبح ).

وسخر متابع في تعليقه وكتب: (صباحيه مباركه يا زمالك).

وسخر آخر أيضا، معقباً: (فعلا شعار الأهلى قمص نوم أو بشكير).

السيدات البريات والنمر !

وفي سياق آخر، استعرضت سمية أنوثتها بجلسة تصوير جديدة بفستان تايجر.

ونشرت سمية الصور عبر (انستجرام)، وهي بفستان تايجر بتفصيلة قميص نوم.

وعقبت سمية: (السيدات البريات فقط يمكنهن ارتداء زي النمر).

( ياهناه )

وقبل أيام، شاركت الفنانة المصرية ، جمهورها وصلة رقص أدتها على أغنية عمرو دياب.

ونشرت سمية الفيديو بنفسها عبر حسابها على (انستجرام).

وظهرت الفنانة وهي ترتدي فستاناً أزرق طويل بدون أكمام، يلتصق بجسدها كاشفاً تفاصيله.

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وبدأت سمية الرقص في ردهة أحد الفنادق، على أغنية (يا هناه).

وعقبت سمية الخشاب على الفيديو باسم الأغنية مرفقاً بإيموجي خرزة زرقاء ووجه يغمز، وقلب أزرق.

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وهاجم متابعو سمية تصرفها ورقصها في مكان عام أكثر من مرة بهذه الطريقة التي شبهوها بشخصية (كيداهم) التي جسدتها في (كيد النسا).

سمية الخشاب وعمرو دياب

ونشرت سمية الخشاب أيضاً قبلها صوراً تجمعها بـ”دياب” أيضا.

وذلك على هامش لقاءهما في فعاليات معرض “إكسبو دبي 2020”.

كما نشرت الفنانة عدة فيديوهات تجمعها بـ”عمرو” عبر حسابها على (انستجرام).

وظهر “دياب” في الفيديو وهو يحتضن سمية الخشاب، أثناء الغناء على أغنية (وياه).

رقص سمية الخشاب ومحمد رمضان

وسبق أن تعرضت الخشاب لموجة انتقادات وسخرية بسبب طريقة رقصها.

جاء ذلك بعدما نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، فيديو عبر (انستجرام).

وظهرت فيه سمية الخشاب ترقص مع محمد رمضان على أنغام إحدى أغاني المهرجانات.

لكن طريقة رقص سمية التي كانت ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر، أثارت سخرية المشاهدين.