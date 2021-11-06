حلا شيحة تضع حداً لخلافها مع والدها بهذه الصور المُفاجئة! (فيديو وصور)

أعلنت الفنانة المصرية حلا شيحة انتهاء خلافاتها مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بطريقة غير مباشرة.

حلا شيحة بالحجاب مع والدها

ونشرت حلا شيحة عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”، صوراً لها وهي تحتفل بعيد ميلاد والدها.

وظهر أحمد شيحة يتوسط بناته الأربعة، من ضمنهن حلا التي ظهرت بالحجاب.

وكتبت حلا في تعليقها على الصورة: “بنحبك ياغالي”.

الظهور الأول

وفي صورة أخرى، ظهر بها والد حلا شيحة لوحده، كتبت: “كل سنة وإنت بصحة وخير ياحبيبي”.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول لحلا برفقة والدها بعد وقوع أزمة بينهما قبل شهر بعد عرض فيلم “إلا أنا” ومطالبتها بحذف مشاهدها.

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حلا شيحة ترد على والدها

وأحرجت حلا والدها حين أعلنت عودتها لارتداء الحجاب بعد تصريحاته التلفزيونية.

وظهرت حلا شيحة في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي غطاء رأس ملون، يكشف جزءاً من رقبتها.

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السعادة الروحية

وعقبت حينها: (مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلى.. الحمد لله).

كما نشرت صور أخرى عبر خاصية الستوري تجمعها مع أطفالها، معقبة: (فرخانة من قلبي الحمدلله).

وجاءت صورة حلا كرد على تصريحات والدها حين قال إن ابنته خلعت الحجاب للمرة الثالثة.

“شيحا” أكد حينها أنه تحدث مع ابنته عقب إرتدائها الحجاب في المرة الأخيرة، موضحا لها ان الحجاب لا دخل له بالعلاقة بالله.

وأشار والد حلا إلى أن الأخيرة عادت وقامت برفعه بدون تأثير من أحد.

طن من الكتب

وقال :”عندما ارتدت إبنتي الحجاب، تكلمت معها وقلت لها هيجي يوم وترجعي، وعندما يمتلىء إيمانك، تعرفي إن ده لا دخل له بالله”.

وتابع: “عندما عادت ورفعت الحجاب، رفعته دون أن يؤثر عليها أحد، وبعد قراءة طن من الكتب في هذا الموضوع”.

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وشدد حينها: “هي الآن غير محجبة”.

أزمة حلا وتامر حسني

الفنانة حلا شيحة كانت بدأت بالظهور مرتدية الحجاب في فبراير الماضي بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

ويأتي هذا الظهور للفنانة المصرية بعد أزمتها الأخيرة مع مواطنها الفنان تامر حسني.

حيث فتحت شيحة النار على تامر بعد طرح كليب (بحبك) الذي يحتوى على مشاهد تجمعهما من فيلم (مش أنا).