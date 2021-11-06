ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي المثير على غريمه الزمالك

تفوق فريق الأهلي المصري على منافسه الزمالك بخماسية ثمينة. مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة قمة الإثارة والقوة من الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد القاهرة”.

أهداف الأهلي في شباك الزمالك

وسجل فريق الأهلي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال16 بعد ارتكاب حارس مرمى. الزمالك محمد أبو جبل الخطأ وتسجيله الهدف في شباك مرماه، كما وآتى الهدف الثاني عن طريق محمد شريف بتسديدة قوية سكنت في شباك مرمى الفريق في الدقيقة ال25.

وأحرز المدافع التونسي علي معلول هدفي الثالث والرابع بقوة في الدقيقة ال20 .وال65 من ركلتي جزاء تحصل عليها الفريق الأهلاوي، بينما جاء الهدف الخامس في الدقيقة ال53 عن طريق أليو ديينغ.

أهداف الزمالك في شباك الأهلي

وجاء هدف الزمالك الأول في شباك الأهلي في الدقيقة ال51. في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة داخل شباك الحارس الشناوي، وفي الدقيقة ال80 سجل اللاعب أحمد سيد زيزو في الدقيقة ال80 عبر ركلة جزاء.

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كما وآتى الهدف الثالث في الدقيقة ال90 عن طريق المغربي أشرف بن شرقي بتسديدة قوية عانقت .شباك مرمى الأهلي، لينتهي مباراة القمة بين الغريمين بفوز الأهلي بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

🚨| الكابتن الخطيب يهنئ جماهير الأهلي والجهاز الفني واللاعبين ويلغي عقوبة السوبر.. ويصرف مكافأة إضافية 🦅❤️💪 pic.twitter.com/6PyP5HF2tt — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 5, 2021

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي على صدارة قائمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق بيراميدز بنفس النقاط في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث آتى فريق غزل المحلة برصيد 7 نقاط، كما وجاء فريق البنك الأهلي. في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويليه فريق الزمالك متساويًا بنفس النقاط، بينما جاء فريق سموحة في سادس الترتيب برصيد 5 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق سيراميكا كليوباترا بنفس النقاط.

@Twitter we can tweet only four photos .. Can we add an extra one just for tonight 🤔 #YallaYaAhly pic.twitter.com/9QBn2EPJMq — Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) November 5, 2021

أما في المركز الثامن جاء فريق مصر المقاصة برصيد 4 نقاط، متساويًا على الترتيب فريق المقاولون. وفيوتشر والجونة والاتحاد السكندري بنفس النقاط.

وفي المرز الثالث عشر آتى فريق المصري البورسعيدي برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق إنبي. في المركز الرابع عشر، لكن جاء فريق طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة، كما وجاء فريق فاركو وشارك. والإسماعيلي في أنى جدول الترتيب دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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