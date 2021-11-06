تحليل: لماذا قررت السعودية إنقاذ باكستان “المُفلسة” رغم ميلها لإيران!؟

سلّط تقرير لموقع (firstpost) الضوء على الأسباب التي دفعت السعودية الى إنقاذ باكستان “المفلسة” رغم ميلها إلى إيران.

وجاء في التقرير أنّه في 31 أكتوبر، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لالتزامها الأخير “بإيداع 3 مليارات دولار وتمويل 1.2 مليار دولار من المنتجات البترولية المكررة خلال العام”.

ورأى كذلك أن الدولتين تتمتعان بـ “علاقات أخوية طويلة الأمد وتاريخية”. العلاقات المتجذرة في الإيمان المشترك والتاريخ المشترك والدعم المتبادل “.

كما أكد خان أن هذه الخطوة “تؤكد من جديد الصداقة في جميع الأحوال الجوية بين الدولتين”.

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ومع ذلك، فإن هذا الإسهاب هو ورقة توت صغيرة للحقيقة الأكبر “لطالما كانت هناك مشاكل للدولتين”.

فلماذا سعت الرياض للبدء في سد الفجوة المتفاقمة في العلاقات الآن؟.

من المحتمل أن تفسر أفغانستان هذه الخطوة إلى حد ما، لكن علاقات الرياض الاقتصادية المتنامية مع الهند ستقيد حدود العلاقات السعودية الباكستانية.

الفردوس المفقود؟

تسبق العلاقات بين باكستان والمملكة العربية السعودية حصول الأخيرة على ثروة هائلة.

في الستينيات، كان كلا الجانبين يقدر بعضهما البعض لأسباب متبادلة.

تقدر السعودية استعداد باكستان لتدريب القوات المسلحة السعودية كإجراء مضاد لنظام جمال عبد الناصر الاشتراكي في مصر.

أرسلت المملكة قوات إلى باكستان للتدريب، وبعد اتفاق في منتصف الستينيات، ذهب مسؤولون عسكريون باكستانيون متقاعدون إلى السعودية للمساعدة في بناء القوات المسلحة للمملكة مع تمكين باكستان من تشكيل وجود دولي في أعقاب ذلك. هزائم أمام الهند عامي 1965 و 1971. وأصبحت المملكة العربية السعودية أقرب إلى باكستان بعد خسارة شرق باكستان.

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عززت الأحداث في أواخر السبعينيات من اهتمام السعودية بتعزيز أمنها بمساعدة عسكرية من أرض الصفاء. بما في ذلك حصار المنشقين عام 1979 للمسجد في مكة، والثورة الإيرانية، والحرب الإيرانية العراقية، والغزو السوفيتي لأفغانستان.

بحلول عام 1981، اعترفت الحكومة الباكستانية بأن “1500 إلى 2000 من العسكريين يقومون بواجبهم في السعودية فيما وصفوه بمهام “هندسية وتدريبية”.

مليار دولار سعودي لباكستان

في المقابل، دفعت المملكة العربية السعودية لباكستان ربما ما يصل إلى مليار دولار.

طوال هذه الفترة، كانت وكالات الاستخبارات الغربية على دراية بجهود باكستان لبناء قنبلة نووية.

طوال الثمانينيات، أصبحت باكستان المستفيدة من السخاء السعودي بينما استفادت المملكة من الأصول العسكرية الباكستانية.

عندما أصبح الوضع الاقتصادي في باكستان أكثر فوضى من أي وقت مضى، تعمق اعتمادها على المملكة العربية السعودية.

كانت المملكة العربية السعودية أكثر من سعيدة بإلزامها.

لقد أجلت مدفوعات القروض لواردات النفط الباكستانية المدعومة؛ ساعدت في بناء شبكات كبيرة من المدارس الدينية.

كما خففت آثار العقوبات التي أعقبت التجارب النووية الباكستانية عام 1998. مقابل المساعدة العسكرية الباكستانية مع تعزيز مصالحها الإقليمية.

علاوة على ذلك، تشكل تحويلات العمال المهاجرين الباكستانيين في المملكة حوالي ربع إجمالي التحويلات الخارجية الباكستانية.

بينما تزود المملكة بالموارد البشرية التي تشتد الحاجة إليها.

نظرًا للاعتماد المالي المفرط على السعودية. وتوقع الرياض أن باكستان ستكون شريكًا عسكريًا موثوقًا به. كانت المملكة منزعجة عندما رفضت باكستان المساهمة بالسفن والطائرات والقوات في الحملة السعودية الوحشية في اليمن لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي في أبريل 2015. بعد أن صوت البرلمان الباكستاني على البقاء على الحياد.

خلافات

على الرغم من العلاقات الوثيقة لرئيس الوزراء آنذاك نواز شريف مع السعودية. فإن معارضة شريف للجيش الباكستاني جعلت حكومته غير موثوقة في نظر الرياض.

في محاولة للتخفيف من حدة الرياض، شاركت باكستان في التدريبات العسكرية “رعد الشمال ” لعام 2016 مع السعودية وحلفائها بالإضافة إلى التدريبات المشتركة بين القوات الخاصة في كلا البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، أرسلت حكومة شريف أكثر من 1000 جندي إلى المملكة. مما زاد من 1600 جندي تم نشرهم بالفعل في المملكة العربية السعودية “لتأمين الأماكن الإسلامية المقدسة والعمل في أدوار أمنية داخلية أخرى”.

في نوفمبر 2017 ، انضمت حكومة شريف إلى “التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهابط بقيادة السعودية. والذي يتألف من جيوش من 41 دولة إسلامية ظاهريًا لمحاربة الجماعات الإرهابية وأنشطتها في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وقاد قائد الجيش الباكستاني المتقاعد رحيل شريف المجموعة.

في أغسطس 2018، اختار الجيش الباكستاني عمران خان كرئيس للوزراء. مما يشير إلى درجة أكبر من المواءمة بين روالبندي وإسلام أباد.

لفترة وجيزة، تمتع رئيس الوزراء خان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالحب.

عندما تولى خان منصبه، حصل الجيش الباكستاني على صفقة اقتصادية من الرياض ودعا ولي العهد شخصيًا خان للحضور إلى المملكة لحضور مؤتمر حول الاستثمارات.

انسحب المدعوون البارزون الآخرون بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

في غضون شهر من المؤتمر، تم تسليم أول مليار دولار من قرض بقيمة 3 مليارات دولار إلى باكستان.

وأتبعت أبو ظبي، الشريك الأصغر للرياض في المنطقة، عرضًا مشابهًا.

“مكافأة عميل مطيع”

كما لو أنه لمكافأة عميل مطيع، وصل محمد بن سلمان إلى إسلام أباد في فبراير 2019 مع حاشية من رجال الأعمال بصفحات تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، بما في ذلك مصفاة نفط أرامكو.

في آذار (مارس) 2019، بدا أن استعداد باكستان للانضمام إلى تحالف تقوده السعودية ضد إيران قد أزال أي قلق باقٍ بشأن التزام باكستان تجاه كيندوم.

في أغسطس 2019، تخلت الهند عن الوضع الخاص لكشمير.

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كانت باكستان غاضبة وغاضبة عندما أبقت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة صامتة بشأن هذه المسألة وظلت كذلك.

في المقابل ، قدمت تركيا وماليزيا صيحاتهما إلى باكستان.

ودرست الدول الثلاث تشكيل كتلة إسلامية بديلة في ظل الغموض العربي تجاه خطوة الهند الجريئة.

وضعت ماليزيا قمة ديسمبر على الدفاتر.

وألمح رئيس الوزراء الماليزي إلى أنها ستكون بمثابة كتلة بديلة “لمنظمة التعاون الإسلامي الخاملة التي تهيمن عليها السعودية”.

في نهاية المطاف ، وتحت التهديدات السعودية اللاذعة ، انسحبت باكستان من قمة كوالالمبور ، التي حضرها خصوم السعودية الإقليميون قطر وتركيا وإيران.

اعادة المليار دولار

في الذكرى السنوية الأولى لقرار الهند تجريد كشمير من وضعها الخاص. وبعد تراكم الإحباط من التقاعس السعودي عن الغضب. طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي السعودية بإظهار ريادتها في هذا الشأن وعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي للنظر في هذه المسألة.

بعد فشل ذلك هدد قريشي بالتوجه إلى ماليزيا وتركيا وإيران التي انحازت بصوت عالٍ إلى باكستان.

الرياض لم تكن راضية. وطالبت باكستان بأن تسدد على الفور مليار دولار. وهو جزء من 3 مليارات دولار تم إقراضها لباكستان في نوفمبر 2018.

بينما تدخلت الصين لإنقاذ باكستان. إلا أن السؤال ظل قائماً: ما هي النفوذ الذي تتمتع به باكستان المعتمدة على المساعدات على فترة طويلة من الزمن. فاعل خير؟.

على المدى الطويل؟

اذا ماذا حصل؟.حقيقة الأمر هي أنه حتى السعودية قد رأت الكتابة الطويلة الأمد على الحائط.

في 2019-2020، بلغت قيمة التجارة الثنائية بين الهند والمملكة أكثر من 44 مليار دولار بينما كانت التجارة مع باكستان هزيلة 3.6 مليار دولار.

تحت حكم محمد بن سلمان، المملكة العربية السعودية تهتم بالنقود وليس الوفاق في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

للتأكيد على هذه النقطة، أيد محمد بن سلمان سياسات الصين في شينجيانغ ، والتي وصفتها دول أخرى بأنها إبادة جماعية.

الصين هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، تم استبعاد السعودية من أهم التطورات في المنطقة: انتصار طالبان في أفغانستان ، بسبب الدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي غير المحدود لباكستان.

في عام 2013 ، افتتحت طالبان أول مكتب خارجي لها في الدوحة.

منذ ذلك الحين ، شكلت الدوحة والصين – إلى جانب باكستان وتركيا والولايات المتحدة – الأحداث في أفغانستان دون أي دور جوهري للمملكة .

تريد السعودية إعادة تأكيد مكانتها في المنطقة بعد أن طغى عليها منافسوها الإقليميون لعدة سنوات.

في حين أن المملكة العربية السعودية ليس لديها مصلحة في الحد من العلاقات مع الهند بأمر من باكستان ، إلا أنها تريد الحد من إغراء باكستان بإعادة تأكيد العلاقات مع إيران.

لا يمكن للشراكة الباكستانية مع بكين ، القائمة بالكامل تقريبًا على القروض ، أن تحل محل ثقل المملكة في العالم الإسلامي حتى لو كان بإمكانها التأثير عليها بجاذبية اقتصادها.

في حين أن باكستان لن تحصل على دعم السعودية بشأن كشمير ، فهي سعيدة تمامًا بصرف شيك الرياض. وهذا يكفي لكليهما.