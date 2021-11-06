برشلونة يسقط في فخ التعادل المثير أمام سيلتا فيغو بالوقت القاتل (فيديو)

تعادل فريق برشلونة أمام منافسه سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لكليهما، في المباراة المثيرة والقوية. بين كلا الفريقين خلال منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

أهداف برشلونة في شباك سيلتا فيغو

وأحرز المهاجم الإسباني أنسو فاتي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال5 بتسديدة رائعة سكنت داخل شباك المستضيف. سيلتا فيغو، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال18 عن طريق لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس سجلها بقوة على يسار حارس مرمى الفريق المنافس.

وسجل الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثالث لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة ال34 في هجمة مرتدة سريعة سكن في نهاية المطاف داخل الشباك.

سيلتا فيغو وقلب الطاولة على برشلونة

ومع بدء مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء، عاد فريق سيلتا فيغو بقوة .وشراسة أمام فريق الضيف برشلونة، ليسدد الهدف الأول له في اللقاء بالدقيقة ال52 عن طريق ياغو أسباس، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال74 بواسطة اللاعب نوليتو.

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ونجح ياغو أسباس مسجل الهدف الأول إلى فرض التعادل بعد تسجيله هدف أخر. في شباك برشلونة جاء في الدقيقة السادسة من الوقت البديل، لينتهي اللقاء المثير بالتعادل بين كلا المنافسين بثلاثة أهداف لكليهما.

تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب الإسباني سيرجي باراخوان في تشكيلة أساسية أمام منافسه سيلتا فيغو، حيث تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

Tuvimos carácter, orgullo y mucho fútbol para remontar. Este es el Celta que queremos todos. Vamos! 💪💙 pic.twitter.com/kSct1bFCoL — Denis Suarez (@DenisSuarez6) November 6, 2021

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، سيرخيو أغويرو.

تشكيلة فريق سيلتا فيغو

كما ولعب المدرب الأرجنتيني إدواردو جرمان كوديه، أمام منافسه الضيف برشلونة، فقد كان في حراسة المرمى ماتياس ديتورو.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: نيستور أراوخو، جيسون موريلو، خافي غالان، وفي وسط الفريق آتى كلاً من: ريناتو تابيا، أوكاي يوكوشلو، فرانكو سيرفي، دينيس سواريز، وفي هجوم الفريق تواجد كلاً من، ياغو أسباس، تياغو غالاردو، سانتي مينا.

وبهذا التعادل احتل فريق برشلونة في المركز التاسع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، كما وجاء منافسه سيلتا فيغو في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.