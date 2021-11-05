7 أشياء يمكن أن تحدث لجسمك في الخريف .. اكتشِفها

نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا استعرض من خلاله 7 أشياء يمكن أن تحدث لجسمك في الخريف.

دخول فصل الخريف يعني أيامًا أقصر، ويعني حدوث تغيرات في جسم الإنسان وأنماط الحياة. سواء كان ذلك بسبب جفاف الجلد أو تساقط الشعر. فمن المؤكد أن جسم الإنسان يعاني من بعض الآثار الطبيعية التي يمكن تفسيرها علميًا خلال هذه الفترة من السنة.

كما انه لا مجال للقول إن هذه التغييرات تختلف من شخص لآخر.

1.جفاف البشرة

مع بداية فصل الخريف، تواجه البشرة العديد من المشاكل منها الجفاف.

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ولقد أثبت أطباء الأمراض الجلدية أن كل تغيير موسمي في درجة الحرارة هو بمثابة صدمة لجسم الإنسان، ويعطل التوازن الكيميائي النموذجي لبشرتنا ويسبب الجفاف.

بينما من أهم النصائح للحفاظ على رطوبة بشرتك هي شرب الماء وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مع استخدام الكريم المرطب للبشرة.

2.تساقط الشعر

إن مشكلة تساقط الشعر شائعة بشكل خاص في فصل الخريف، وبينما يبدأ بعض الناس في الخوف والإعتقاد أنهم قد يصابون بالصلع، يعتقد البعض الآخر أنه أمر طبيعي للغاية خلال هذا الموسم.

كما انه من أجل الحفاظ على الشعر من التساقط خلال فصل الخريف، نحتاج إلى ترطيبه وتجنب الماء الساخن إضافة إلى تدليك فروة الرأس بانتظام.

3.كثرة النوم

قد تلاحظ أثناء الخريف أن لديك ميل للنوم أكثر من ذي قبل، وهناك تفسير لذلك.

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في الواقع، تؤثر انخفاض كمية ضوء النهار في الخريف على دورة نوم واستيقاظ الجسم. فكلما قل التعرض للضوء أثناء النهار، شعر المرء بالتعب والإرهاق.

إن كنت تواجه هذه المشكلة، حاول الاستمتاع بالشمس مع الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة فهي بالتأكيد لا يمكن أن تسبب أي ضرر.

4.في الأكل

يشير فصل الخريف إلى نهاية الصيف وقدوم الشتاء. لذلك في اللحظة التي يبدأ فيها الطقس في البرودة قليلاً، نبدأ في اشتهاء المكونات الغنية بالكربوهيدرات والدهون.

كما ان أفضل ما يمكنك فعله هو الحفاظ على نشاطك قدر الإمكان والتحكم في ما تستهلكه بانتظام لتجنب أي مشاكل صحية.

5. أشعة الشمس الخريفية يمكن أن تضر عينيك

بناءً على الأبحاث، قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس غير المحمية خلال فصل الخريف إلى خطر حقيقي على أعيننا.

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وهذا الفصل، بشكل خاص، يؤدي إلى انخفاض أشعة الشمس والضوء، مما يزيد من الكمية الإجمالية للأشعة فوق البنفسجية التي تتعرض لها أعيننا.

كما يمكن أن يسبب ذلك التهاب القرنية الضوئية.

ولحماية عينيك، ارتدي نظارات شمسية قبل الخروج ويمكنك أيضًا ارتداء قبعة أو غطاء أو قناع.

6 .خطر الإصابة بالأنفلونزا

مع دخول فصل الخريف، يتغير الطقس وكذلك درجة الحرارة. هذا التغيير يخلق بيئة مواتية للأنفلونزا والفيروسات الأخرى. ولهذا السبب يمرض الناس أكثر خلال الخريف، وذلك وفقًا الأطباء.

وللوقاية من الأمراض التي قد تحدث خلال هذا الموسم، يجب عليك اتباع روتين صحي جيد واقحام عادات صحية سليمة في حياتك.