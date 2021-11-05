نادين نجيم تثير الجدل بجلسة شد المؤخرة (فيديو)

نشرت حسابات فنيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، جريء للفنانة اللبنانية نادين نجيم خلال جلسة شدّ المؤخرة، في احد المراكز المتخصصة.

وظهرت نادين نجيم في المقطع، وهي مستلقية على بطنها، بينما تم وصل جهاز شدّ المؤخرة بها، فيما دار بينها وبين الأخصائي حديث، وصفت خلاله شدةّ الأم نتيجة الشدّ بالضربات الكهربائية.

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو للفنانة نادين نجيم، كشفته فيه مفاجئة غير متوقّعة،حيث قالت إنّ سرّ جمالها هو “البوتكس والفيلر” وليس الرياضة والنوم وشرب المياه.

ودعت نادين نجيم الفتيات لعمل “البوتكس والفيلر”.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مناسبة تختص بالجمال في مصر.

نادين نجيم بأحدث جلسة تصوير

وقبل أيام، استعرضت الفنانة اللبنانية نادين نجيم أناقتها وأنوثتها، بجلسة تصوير جديدة عبر “انستجرام”.

وارتدت نادين نجيم فستاناً قصيراً بنقشة النمر، تميز بوجود أكمام، وفتحة صدر على شكل v، وفتحة لدى البطن.

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واستكملت نادين إطلالتها بحذاء أحمر عالي، وبعض المجوهرات، تاركةً شعرها منسدلاً.

وعقبت نادين على الصور: (بحبكم من كل قلبي تحية كبيرة لمصر و اهل مصر بتشرف بوجودي معكم احلا ناس).

كما تابعت: شكراً ياسمين لدعوتي كان لقاء رائع مع كل المحبين وياريت قدرت اتصور مع الكل بشوفكم قريباً).

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لكن وضعية تصوير نادين نجيم، بالاستلقاء على أريكة، عرضتها للانتقادات، وشبهها البعض بكيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع.

لفظ خارج في مهرجان الجونة

وخلال مهرجان الجونة السينمائي الأخير قبل ايام، أثارت الممثلة اللبنانية عاصفة من الانتقادات بعد لفظ خارج تفوّهت به .

ورفضت نادين نجيم، الاعتذار عن تصريحها المثير للجدل في مهرجان الجونة، وذلك بعد لقاء مع إحدى القنوات، تحدثت فيه نادين نجيم عن مسلسل (عشرين عشرين).

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدة لها عبر (تويتر): (قدّم اعتذار ؟؟؟ ليش انا اهنت حدا؟).

وتابعت: (ما عندكم غيري تحكوا عنه وتعلقوا عليه ؟حكيت كلمة و كفيت ومزحت معه و قلتله انا عندي مصطلحاتي شو المشكلة ما فهمت !!).

بينما بررت نادين مصطلح (خرائية)، معقبة: (قلتها بمزحة و بعفوية هل قد بدا ؟ ضحكتوني عنجد!).

وختمت: (على كل حال الحق عليي عملت مقابلة مع الشخص الغلط يلي قصد ينشر هل مقطع للأذية) عن صحة وجود موسم ثاني من مسلسل (عشرين عشرين).

وقال: (عشرين عشرين أصبح خلفك؟).

كما أكدت نادين نجيم أنه لا يوجد جزء ثاني من المسلسل، بالرغم من تصريح سابق للمنتج صادق الصباح بوجود موسم جديد.

وحين ألح فراس حليمة على نادين بالسؤال حول وجود جزء ثاني من دونها، قالت: (أنا بعرف إنه مافي، إلا إزا حاولوا يطلعوا بفكرة خرائيّة).

فقاطعها حليمة مستدركاً: (قصدك خرافية؟)، إلا أنها أصرت على مصطلح (خرائية).

وتابعت: (باللبناني خرافية معناها خرفان، خرائيّة عاللبناني الشعبي تبعنا، أنا عندي كلمات خاصّة بي).