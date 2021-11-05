“بعدما بدأت تواعد غيره” .. كاني ويست: لم أطلق كيم كارداشيان!

كشف النجم كاني ويست عن رغبته في البقاء مع زوجته المنفصلة عنه كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع.

واجرى كاني ويست لقاءً متلفز تم بثه يوم الخميس. بينما يُعتقد أن المقابلة صورت الشهر الماضي.

وتحدث كاني ويست عن انفصاله عن زوجته لمدة سبع سنوات. موضحًا بالتفصيل تأثير الطلاق الوشيك على نفسه وأطفالهما الأربعة.وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

كاني ويست: لم أطلق كيم

وأصر مغني الراب، البالغ من العمر 44 عامًا، على أنه “لم يطلق كيم” ولم يطلع على أوراق الطلاق بعد – على الرغم من تقديم كيم لإنهاء زواجهما في فبراير. مضيفًا: “أريد أن نكون معًا”.

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وأضاف كاني أن الطلاق كان صعبًا على اولادهما .

خلال المقابلة، ناقش كاني النكات التي أطلقتها كيم حول انفصالهما الشهر الماضي.

وقالت كيم، 41 عامًا ، ساخرة: “عندما طلقته، الأمر يتعلق بشيء واحد فقط: شخصيته”.

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وأضاف كاني أن الطلاق “ليس مزحة بالنسبة لي”. خاصة وأنه يبدو أنه تسبب في قلق أطفالنا. موضحًا: “أطفالي يريدون أن يبقى والديهم معًا”.

وأضاف كاني قبل الإصرار على أن “وسائل الإعلام” لم تكن تريده وكيم لحل خلافاتهما: “أريد أن نكون معًا”.

واشترت كيم مؤخرًا حصة كاني من منزل الزوجين البالغ 60 مليون دولار في هيدين هيلز، كاليفورنيا ، مما يشير إلى أن الطلاق مستمر.

كيم كارداشيان تواعد بيت دافيدسون

وكشفت تقارير اخبارية عن ان كيم كارداشيان تواعد الممثل الأمريكي بيت دافيدسون الذي يصغرها بـ14 عاما. وفق ما ذكرت صحيفة “page six” الأمريكية الشهيرة

واستدلت الصحيفة على ذلك بمشاهدة كيم ودافيسون، مساء الأربعاء، وهما ذاهبين للعشاء في مطعم راقٍ بضاحية “مانهاتن” بمدينة نيويورك. رغم أنهما وصلا إلى المطعم منفصلين.

وأفاد التقرير أن ديفيدسون “27 عاماً”، كان أول من وصل إلى نادي الأعضاء الخاصين “زيرو بوند” في مانهاتن.

وكان الممثل الأمريكي بيت دافيدسون يرتدي بنطال جينز، وحذاء رياضي أبيض.