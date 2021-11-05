سابقة .. منتخب الشباب الاماراتي لكرة القدم يشارك في بطولة اسرائيلية!

أفادت صحيفة “الجامينر” الأميركية اليهودية بأن منتخب الشباب الاماراتي لكرة القدم، سيشارك في بطولة كرة القدم الإسرائيلية لأول مرة في التاريخ، وذلك في إطار مواصلة تطبيق اتفاقية التطبيع بين الجانبين لتطال كلّ شيء حتى الجانب الرياضيّ.

وسيصل منتخب الشباب الاماراتي لكرة القدم إلى إسرائيل للمشاركة في بطولة “جفري ليفي” الإسرائيلية التي ستعقد في الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر. كما ستشارك في البطولة أيضًا فرق وطنية للشباب تمثل روسيا وألمانيا.

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وفي هذا السياق، أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم أن فريقه وصل إلى إسرائيل صباح الأحد. مضيفا أنه من الممكن أن يؤدي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي، زيارة إلى إسرائيل قبل إنطلاق البطولة بصفته رئيس للوفد الإماراتي.

صدى المشاركة الإماراتية في إسرائيل

ومن جهته، قال رئيس الإتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، أورين حسون ” أن الخبر السار ليوم الاحد صباحا غير مسبوق وهو ثمرة علاقة ودية ومثمرة بين الاتحادين. إن الكثير من الأشخاص من كلا الجانبين عملوا من أجل هذه اللحظة ومن أجل تعميق التعاون في مجالات عديدة . وكرة القدم هي وسيلة جيدة لتقوية وتدعيم الروابط بين البلدين.”

سعي لتوسيع مجال التعاون و التطبيع

وأضاف حسون :”بعد سنوات قليلة، ستنضم أربع فرق للبطولة. إلى جانب الميدان الرياضي. هناك نشاطات هامة في المجالات الثقافية والتاريخية. وسنرفع عاليا وبفخر علم الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وروسيا إلى جانب علمنا الأزرق والأبيض.”

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وستمثل البطولة أول زيارة يقوم بها فريق عربي إلى إسرائيل.

وبعد التوقيع على اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في عام 2020، وقع اتحاد الدولي لكرة القدم الإماراتي والإتحاد الإسرائيلي لكرة القدم اتفاقية تعاون في ديسمبر في دبي. في حفل حضره كذلك رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

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وتتسارع وتيرة تطبيق اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات مع اسرائيل العام الماضي، فيما اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الشهر الماضي عزمه السفر إلى الإمارات “قريبا”؛ في زيارة ستكون الأولى من نوعها إلى البلد الخليجي.