طرد منال العيسى من البوليفارد يتصدر الترند في السعودية والإعلامية ترد watanserb.com
منال العيسى نفت طردها من البوليفارد وأن يكون لديها بودي جارد
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طرد منال العيسى وحارسها من البوليفارد يثير جدلاً وضجة (فيديو)

كتب أنس السالم
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تصدّر خبر طرد منال العيسى الإعلامية السعودية المعروفة، من البوليفارد في موسم الرياض، قائمة الترند في السعودية .

وانتشر مقطع فيديو يظهر مرافقة حارس أمن ضخم الجثة، الاعلامية منال العيسى، خلال مغادرتها البوليفارد، زعموا إنه حارسها الشخصيّ.

حقيقة طرد منال العيسى

لكنّ منال العيسى أوضحت عبر حسابها في سناب شات، حقيقة ما حدث، وقالت ان تجمهراً حدث حولها من المتواجدين، وقررت ادارة البوليفارد ارسال الحراس.

كما وامتدحت منال العيسى الأمن في موسم الرياض، نافية أن يكون لديها بودي جارد.

ملابس ورقص شمس الكويتية في البوليفارد

وكانت أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً بين الناشطين برقصتها في حفلها بالبوليفارد في موسم الرياض الذي تقوم عليه هيئة الترفيه السعودية .

وظهرت شمس الكويتية بفيديو متداول وهي ترتدي فستاناً أسوداً طويل، بأكمام شفافة.

وما لفت الأنظار، نقشة رأس النمر على الفستان من الأمام والخلف.

وبدأت شمس أداء رقصة خليجية بحماس، وحركت جسدها بطريقة أثارت الجدل خاصة أنها أمام مجموعة من الرجال ضمن الفرقة الموسيقية.

كما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو آخر لمشاهد صادمة من حفل الفنانة شمس الكويتية بالبوليفارد.

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وظهر بالفيديو، فتاة ترتدي عباءة وحجاب ونقاب أيضاً، وهي ترقص وسط مجموعة من الشبان.

وفي مشهد آخر، تظهر مجموعة فتيات يرقصن بنفس الطريقة أمام الجميع، وشباب يتحرشون بهن.

كما ظهر مجموعة شبان يتصرفون بطريقة غير طبيعية، مما جعل الناشطين يرجحون أنهم مخمورين.

حفل محمد رمضان

وليست المشاهد الأولى التي يتداولها الناشطون، فهناك مشاهد وصفت بالصّادمة من حفل الفنان المصري محمد رمضان في البوليفارد.

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وأظهرت بعضُ المشاهد، اختلاطاً بين شبان وفتيات، ورقص البعض منهم على انغام الأغاني التي كان يؤديها محمد رمضان على المسرح.

كما بينت مشاهدُ اخرى، لحظة حمل فتاة بملابس مكشوفة على أكتاف شاب بين الحشود الكبيرة التي حضرت الحفل.

بينما ظهرت فتيات يرتدين عباءات، مكشوفات الرأس، وسط الشبان

وأثارت هذه المقاطع انتقاداتٍ حادة للجهات السعودية المسؤولة عن تنظيم الحفلات الفنية الراقصة في السعودية .

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أنس السالم

كاتب ومحرر صحفي من فلسطين.
مدير تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب

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