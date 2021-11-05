تويتر يضيف ميزة جديدة تخص البحث .. تعرفوا عليها

نشر موقع “ذا فيرج” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن تقنية حديثة في تويتر تتمثل في استخدام زر بحث جديد على الحسابات، يسهل الإطلاع على تغريدات مستخدم معين.

وقال مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، إن هذا الزر بدأ في الظهور لعدد محدود من المستخدمين الشهر الماضي. ولكن الآن وحسب مطوري “إكس دي أي” فإن هذه الميزة تم توسيع إستعمالها في تطبيق “أي أو إس” الخاص بالخدمة.

اقرأ ايضاً: خطأ جسيم! .. هذا ما يعنيه “ميتا” اسم فيسبوك الجديد في اللغة العبرية

إن إمكانية حصر البحث على تغريدات مستعمل واحد ليست ميزة جديدة بالنسبة لتويتر. فتستطيع الحصول على نفس النتيجة عبر [اسم المستخدم] [كلمة من التغريدة] في مربع البحث العادي لتويتر.

ميزة تزيد من خصوصية المستخدم

كما أنّ هذه الميزة الجديدة تيسر الحياة. فهذا يمكن أن يكون مفيدا، إذا ما أردت البحث عن مقال تجد صعوبة في تذكره أن أحدهم نشره على تويتر منذ شهور ولكن لا يمكنك تذكر تفاصيله.

إن زر البحث الجديد هو مثال مصغر لموجة من الميزات الجديدة التي أضافها تويتر إلى خدمته في الأشهر الأخيرة.

ميزات جديدة في تويتر

في الأسبوع الماضي فقط، أعلنت المنصة لمستخدمي iOS على مستوى العالم عن ميزة Super Follows وهذا يعني أنه بإمكان المستخدمين مستقبلا الوصول إلى محتوى إضافي من منشئي المحتوى على المنصة وذلك بمقابل مالي.

اقرأ أيضاً: لماذا يستمر فيسبوك وإنستغرام في الانهيار ..مصادفة أم مشكلة خطيرة!

كما أنه في نفس الشهر، بدأ تويتر في السماح للأعضاء باستضافة غرف دردشة صوتية. تشمل الميزات الجديدة الأخرى ميزة Twitter Blue وميزة المجتمعات “communities.”