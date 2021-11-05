كريم بامبو وعقوبة الإيقاف بسبب تناول المنشطات المحظورة
كريم بامبو وعقوبة الإيقاف بسبب تناول المنشطات المحظورة
Imageرياضة

إيقاف كريم بامبو بسبب تعاطيه منشطات محظورة (صور)

كتب فارس أبو شيحة
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أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في تصريح صحفي، إيقاف نجم فريق البنك الأهلي. كريم بامبو أربعة شهور كاملة بسبب انتهاكه لقواعد مكافحة المنشطات المحظور تناولها من قبل اللاعبين.

كريم بامبو والمنشطات

وأفادت صحيفة اليوم السابع المصرية، نقلاً عن مصدر في نادي البنك الأهلي بأن اكتشاف. أمر اللاعب كريم بامبو وتعاطيه للمنشطات المحظورة، قد تم كشفه منذ فترة طويلة ولم يتم الإفصاح عن ذلك، كما أن هناك تحقيقات داخل الفريق لمعرفة الحقيقة. كاملة لاتخاذ القرارات المناسبة، إلى جانب معرفة تناول اللاعب الدواء على علم أو بدون علم بأنه محظور.

وبينت، أن مسئولو فريق البنك الأهلي كشفت سر غياب كريم بامبو عن المباراة الافتتاحية. في منافسات الدوري المصري الممتاز أمام فريق طلائع الجيش بسبب عقوبة الإيقاف 4 شهور، نتيجة تناوله بعض الأدوية المحظورة. لإنقاص الوزن، لتبين أن تلك الأدوية محظور تناولها وتم إيقافه.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق بيراميدز على صدارة قائمة ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، كما ويليه فريق الأهلي في المركز الثاني. برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق الزمالك والبنك الأهلي في المركزين الثالث والرابع بنفس النقاط.

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كما وجاء في المركز الخامس من الترتيب فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 5 نقاط، أما في المركز السادس آتى فريق غزل المحلة برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك على الترتيب مصر المقاصة. والمقاولون العرب والجونة والاتحاد السكندري بنفس النقاط.

فريق فيوتشر وسموحة المصري

وفي المركز الحادي عشر جاء فريق فيوتشر برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق إنبي في المركز الثاني عشر بنفس النقاط، أما في المركز الثالث والرابع عشر فريق سموحة والمصري البورسعيدي برصيد نقطتين.

لكن في المركز الخامس عشر آتى فريق طلائع الجيش بنقطة واحدة، كما وجاء فاركو والإسماعيلي. في أدنى جدول الترتيب دون أي من النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

هدافو الدوري المصري

ويتصدر نجم فريق البنك الأهلي محمد هلال برصيد 3 أهداف، متساويًا بذلك مع لاعب فريق الاتحاد السكندري. كريستوفاو مابولولو بنفس رصيد الأهداف.

كما ويليه في المركز الثالث اللاعب عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز .في المركز الثالث برصيد هدفين، متساويًا مع زميله وليد الكردي وأحمد سيد زيزو وبيرسي تاو بنفس الرصيد خلال منافسات الموسم الحالي.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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