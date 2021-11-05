إعلامي سعودي يثير ضجة واسعة قبيل قمة الأهلي والزمالك (شاهد)

أثار الإعلامي السعودي وليد فراج الجدل الواسع قبيل انطلاق القمة المنتظرة .بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

إعلامي سعودي وإثارة الجدل

ووجه الإعلامي الرياضي السعودي وليد فراج عبر برنامجه. “أكشن مع وليد” الذي يبث عبر قناة “أم بي سي”، سؤالاً إلى الحكم السابق المصري محمود عثمان حول جنسية الحكم الذي سيقوم بإدارة مباراة القمة. بين الأهلي والزمالك في منافسات الدوري المصري، ليرد عليه الحكم المصري عثمان، قائلاً: ” سيدير اللقاء حكم مصري”، فرد عليه الإعلامي فراج، ” إذن سيفوز فريق الأهلي”.

الصدى الواسع

ونالت تصريحات الإعلامي فراج الضجة الواسعة داخل الأوساط الكروية المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من أنصار جماهير فريق الأهلي المصري الذي طالبت الفراج بالاعتذار على تصريحه.

وأطلق جماهير فريق الأهلي هشتاك عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي حيث حمل ” #الفراج_ضحية_التدليس_الزمالكاوي”، فيما أرسل أحد جماهير الأهلي بإرسال فيديو مصور لبرنامج الإعلامي فراج، موجهًا العتاب له، قائلاً: “فريق الأهلي يفوز سواء كان التحكيم مصريًا أو أجنبيًا بجهود لاعبيه”.

اقرأ المزيد: إيقاف كريم بامبو بسبب تعاطيه منشطات محظورة (صور)

وكان رد الفراج على الفيديو، ” كل التقدير للأهلي المصري والزمالك، كانت مجرد مداعبة بيني وبين الحكم المصري. السابق سمير عثمان، ولم أكن أتوقع أن الأمر سيصبح الأكثر تداولاً في مصر اليوم، مضيفًا أنني نسيت نفسي وظننت أنني خارج الهواء”.

ومن المقرر أن تقام مباراة قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، مساء اليوم الجمعة على ملعب ” استاد القاهرة” الدولي، حيث أن لجنة التحكيم الذي سيدير المباراة طاقم مصري بقيادة الحكم المصري محمد عادل.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المصري المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق بيراميدز الذي جاء برصيد 9 نقاط، كما وجاء منافسه الزمالك متساويًا مع فريق المارد الأحمر بنفس النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»