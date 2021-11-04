موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة في قمة الدوري المصري

يلتقي فريق الأهلي أمام منافسه الزمالك حامل اللقب. مساء يوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز على أرض ملعب ” استاد القاهرة” الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، وفلسطين، السودان، ليبيا، سوريا، لبنان، العراق، الأردن، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، واليمن، قطر، البحرين، الكويت.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة .وعمان في تمام الساعة العاشرة مساءً، لكن بتوقيت المغرب والجزائر عند الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

لقطات من مران فريقنا صباح اليوم علي ملعب التتش 🦅 pic.twitter.com/8cSYh1FLZL — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 1, 2021

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة القمة النارية بين الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات “ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في تشكيلة أساسية في مواجهة غريمه التقليدي الزمالك، حيث سيتواجد في حراسة المرمى علي لطفي.

كما وسيأتي في خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، علي معلول، بدر بانون، بينما سيكون في وسط. الفريق كلاً من: لويس ميكويسوني، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، بيرسي تاو، محمد شريف، حسام حسن، محمود كهربا، وسيغيب عن اللقاء الحارس محمد الشناوي وليد سليمان بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيلعب المدرب الفرنسي ” باتريس كارتيرون” .بتشكيلة أساسية أمام منافسه الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، شيكابالا.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع نظيره الزمالك .بنفس النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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