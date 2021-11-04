متحرش الردسي .. أربعيني يتحرش بقاصر داخل مول شهير في جدة! (فيديو)

تصدر هاشتاج #متحرش_الردسي التريند في السعودية بعد تداول فيديو يوثق لحظة تحرش رجل بفتاة قاصر داخل أحد المولات التجارية في السعودية.

متحرش الردسي

ويبدو واضحاً بالفيديو صوت الرجل، متحرش الردسي وهو يستوقف الفتاة في أحد مولات مدينة جدة، ويطلب منها حساباتها عبر مواقع التواصل.

وحين رفضت الفتاة الأمر، قام باستدعاء أصدقائه ليضايقوها ويتحرشوا بها لفظياً بشكل جماعي.

وأشار ناشر الفيديو إلى أن الفتاة تبلغ من العمر فقط 14 عاماً، بينما يبلغ عمر متحرش الردسي 40 عاماً.

غضب من الطرفين

وعبر ناشطون عن غضبهم من تصرف الرجل.

بينما هاجم آخرون الفتاة واتهموها بالشعور بالرضا تجاه ما تعرضت له.

ومما جاء في التعليقات: (بالعكس راضيه وتتكلم معه بس كذا النويقصات اللي هنا يدورون ذي الاشكال ويسولفون معها بعدين يقولون تحرشو فين).

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ووافقه آخر الرأي معقبا: (الاخت تسولف وتضحك فين التحرش).

وطالب ناشط بالقبض على متحرش الردسي، وكتب: (نتمنى سماع تم القبض).

تحرش جماعي

وفي منتصف الشهر الماضي، شهدت السعودية حادثة تحرش أثارت الجدل أيضا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها مقطع فيديو يظهر فيه فتيات في مركبة تسير بهدوء على طريق في الرياض.

والتف حول السيارة مجموعة من الشبان تحرشوا بهن لفظيًا.

ووفق المقطع المتداول الذي تم تصويره في العمارية بالرياض، فقد وثقت إحدى الفتيات داخل السيارة. تحرش الشبان بهم عبر الألفاظ والحركات.

مضايقات وتجمهر حول سيارة بداخلها بنات في العمارية بالرياض pic.twitter.com/LoVWbfAtx0 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 18, 2021

حيث تجمع الشبان حول السيارة وصدموا الفتيات بداخلها مما فعلوه.

وضحكت إحداهن وتعبر عن صدمتها فيما سبت أخرى الشباب وسمع صوتها بالمقطع.

مشاهد صادمة في اليوم الوطني السعودي

وفي سبتمبر الماضي، شهدت احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة.

ووثق أحد الفيديوهات صراخ شاب ومضايقته فتاة كانت ترتدي عباءة وتكشف شعرها، خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي.

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فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بيّن تحرش شخص بفتاة وتقبيلها وهي تعتلي سيارة، قبل أن يفر هاربا.

قبل قليل :

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر

ارتكب جريمة #التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لنيابة العامة pic.twitter.com/pdqgzdTJoZ — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 25, 2021

ووثق فيديو آخر تعرّض فتاة للتحرش في الشارع من قبل احد الشبان، لتردّ عليه برشقه بعبوة ماء كانت تحملها بيدها.

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