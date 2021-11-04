باريس سان جيرمان يتعثر أمام لابيزيغ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تعثر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام منافسه لابيزيغ الألماني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما. في مباراة مثيرة بين كلا الفريقين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

هدفي باريس سان جيرمان

وسجل هدفي فريق باريس سان جيرمان في شباك منافسه أر بي لابيزيغ الألماني عن طريق الهولندي جيورجينهو فاينالدوم، وقد جاء الهدف الأول في الدقيقة ال21 من تسديدة رائعة سجلها اللاعب بقوة داخل شباك المرمى من عرضية جميلة، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال39 سجلها اللاعب برأسية قوية سكنت داخل شباك المرمى.

لابيزيغ وهدفي التعادل

وأحرز الهدف الأول اللاعب كريستوفر نكونكو في الدقيقة ال8، سجلها اللاعب برأسية كروية بعد تمريرة عرضية جميلة، كما وآتى هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة الثانية من الوقت البديل عن طريق دومينيك سوبوسلاي عبر ركلة جزاء سددها بقوة على يمين حارس المرمى دوناروما، لينتهي اللقاء المثير بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

ودخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف لايبزيغ الألماني، حيث تواجد في حراسة المرمى دوناروما.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق كان كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا، واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ماورو إيكاردي، كما وغاب عن المباراة النجم الأرجنتيني ليوينل ميسي بسبب الإصابة.

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تشكيلة فريق لايبزيغ

ولعب المدرب جيسي مارسش في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف باريس سان جيرمان، حيث جاء في حراسة المرمى بيتر غالوتشي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: خوسي تاسيندي، محمد سيماكان، نوردي موكيلي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: دومينيك سوبوسلاي، داني أولمو، كريستوفر نكونكو، وفي هجوم الفريق كان كلاً من: أندريه سيلفا، يوسف بولسن، بريان بروبي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وجاء فريق باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، كما وآتى فريق أر بي لايبزيغ في أدنى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة خلال منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

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