يوفنتوس ينتفض في وجه زينيت برباعية ثمينة في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

انتفض فريق يوفنتوس في وجه منافسه زينيت برباعية ثمينة مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

أهداف يوفنتوس وزينيت في المباراة

وأحرز فريق يوفنتوس أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال11 عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة على يسار شباك فريق زينيت، بينما جاء هدف التعادل للفريق الأخير بعد ارتكاب مدافع فريق يوفنتوس. ليوناردو بونوتشي خطأ وتسجيل هدف في مرماه بالدقيقة ال26.

وجاء الهدف الثاني لفريق السيدة العجوز عن طريق ديبالا في الدقيقة ال58 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة داخل شباك المرمى، كما وسجل كييزا الهدف الثالث بعد مراوغته للعدد من اللاعبين ليسجلها على يسار شباك المرمى في الدقيقة ال73.

كما وسجل النجم الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة ال82 في هجمة مرتدة سريعة. سددها اللاعب في شباك المرمى، وعاد فريق زينيت في الدقيقة الثانية من الوقت البديل ليحرز الهدف الثاني عن طريق سردار أزمون، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس بأربعة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

وتأهل فريق يوفنتوس بهذا الفوز إلى الدور 16 من منافسات .دوري أبطال أوروبا بعد التربع على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة.

تشكيلة فريق يوفنتوس

ودخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام نظيره. زينيت الروسي، حيث تواجد في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

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كما وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق آتى كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق كان في التشكيلة الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

تشكيلة فريق زينيت

ولعب المدرب روبرتو مانشيني، في تشكيلة أساسية. أمام منافسه يوفنتوس، فقد كان في حراسة المرمى ستانيسلاف كريتسيوك.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ديان لوفرين، دوجلاس سانتوس، ياروسلاف راكيتسكي، كما وفي وسط الفريق كان كلاً من: كلاودينهو، وندل، ويلمار باريوس، وفي خط الهجوم آتى كلاً من، سردار أزمون، مالكوم، أرتيم دزيوبا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وجاء فريق يوفنتوس في صدارة ترتيب المجموعة. برصيد 12 نقطة، كما وآتى منافسه زينيت في ثالث جدول الترتيب .برصيد 3 نقاط، خلال منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

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