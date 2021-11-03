مشاهد صادمة من حفل شمس الكويتية في البوليفارد! (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشاهد صادمة من حفل الفنانة شمس الكويتية بالبوليفارد في موسم الرياض الذي تقوم عليه هيئة الترفيه السعودية .

رقص وحركات غير طبيعية

وظهر بالفيديو، فتاة ترتدي عباءة وحجاب ونقاب أيضاً، وهي ترقص وسط مجموعة من الشبان.

وفي مشهد آخر، تظهر مجموعة فتيات يرقصن بنفس الطريقة أمام الجميع، وشباب يتحرشون بهن.

كما ظهر مجموعة شبان يتصرفون بطريقة غير طبيعية، مما جعل الناشطين يرجحون أنهم مخمورين.

مطالبات بالمحاسبة

ومما جاء في التعليقات: (لاحول ولا قوه الا بالله شلون كذا محاطة بين الرجال وانا لو تكلمت كلمتين مع رجال ضيعت الكلام).

وكتب آخر: (ايش فيهم هاذيل دايخيم ولا وش صاير الله يهدينا ويهديهم).

وعقبت ناشطة: (لاحول ولاقوة الا بالله يالله الحمدلله مهززلة الله يشفينا مرضانا ومرضى المسلمين).

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وتابعت: (التجمعات كذا غضب للخالق ومتعة لشيطان واعوانه، الحمدلله اللذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلما على كثير من خلقه تفضيلا).

وختمت: (يقدر الواحد وعائلته يستانس بدون مايروح لفعاليات المسخره هدي).

وطالب متابع بأخذ إجراءات قانونية ضد الذين ظهروا بالفيديو.

وكتب: (اطالب القائمين على موسم الرياض وجميع الفعاليات بالمملكه يتخذون اجراءات وعقوبات للكل من الرجال المتحرشين والنساء المتراقصات من يشووه الفعاليات افعالهم).

حفل محمد رمضان

وليست المشاهد الأولى التي يتداولها الناشطون، فهناك مشاهد وصفت بالصّادمة من حفل الفنان المصري محمد رمضان في البوليفارد.

وأظهرت بعضُ المشاهد، اختلاطاً بين شبان وفتيات، ورقص البعض منهم على انغام الأغاني التي كان يؤديها محمد رمضان على المسرح.

كما بينت مشاهدُ اخرى، لحظة حمل فتاة بملابس مكشوفة على أكتاف شاب بين الحشود الكبيرة التي حضرت الحفل.

بينما ظهرت فتيات يرتدين عباءات، مكشوفات الرأس، وسط الشبان

وأثارت هذه المقاطع انتقاداتٍ حادة للجهات السعودية المسؤولة عن تنظيم الحفلات الفنية الراقصة في السعودية .

رسالة شمس لجمهورها السعودي

وفي سياق آخر، دعت شمس الكويتية مُحبيها وجمهورها ممن لم يستطيعوا الحصول على تذاكر لحضور حفلها بموسم الرياض في البوليفارد، بلقائها خارج الحفل .

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وقالت شمس في مقطع فيديو: (الحجوزات خلاص .. بس إللي ما يقدر يحضر الحفلة بكون معاكم لمدة ربع ساعة).

وتابعت: (بجوار القاعة التي يوجد بها الحفل قبل دخولي المسر ، وبالنسبة للفانز ألقاكم عند مدخل دخنة بالبوليفارد، بعد انتهاء الحفل عشان أسلم عليكم، وتعالوا أحبكم).

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