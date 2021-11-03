محمد رمضان يرمي نقوداً على الجمهور بحفل البوليفارد.. هل هي حقيقية؟

أثار الفنان محمد رمضان، جدلاً بتصرفه في حفله في البوليفارد بافتتاح موسم الرياض في السعودية.

محمد رمضان يرمي النقود!

وظهر رمضان على المسرح، يُمسك كيساً ويبدأ برمي النقود على الجمهور.

وهو التصرف الي أثار الجدل بين الناشطين، الذين شكك بعضهم أن تكون نقوداً حقيقية.

هل هي نقود حقيقية؟

ومما جاء في التعليقات: (هذا كيف دعوه؟ الغناء سلطنة وطرب كلمات مو كذا فوضى فوضى !).

وعلق آخر: (وربي اللي يصير مهزلة).

بينما دافع متابع عنه قائلا: (رجال كريم يوزع فلوس جزاه الله خير).

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ووافقه آخر الرأي معقباً: (سيندم على بعثرة الفلوس يوماً ما . الدنيا مو دايمة لاحد . فهي دوّارة وياما مشاهير سووا نفس عمله وشاهدناهم مشردين بالشوارع في ارذل اعمارهم).

لكن آخرون رجحوا أن النقود غير حقيقية فكتب ناشط: (اكيد الفلوس مو حقيقية).

عقدة نقص

وفسر آخر أن تصرف رمضان يحمل رسالة ما، وكتب: (عقدة النقص الظاهر لما كان توه ذلوه بالفلوس الحين يبي يقنع نفسه انا عندي واجد فلوس انا الوحيد الي اوزع انا اشتريك وبيعك عقدة نقص).

ووافقه آخر الرأي: (اكيد حقيقية ما راح يمصخر نفسه وهو مليونير).

رمضان وتركي آل الشيخ

هذا وقد نشر الفنان المصري فيديو يجمعه برئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ.

وعقب رمضان على الفيديو: ( شكراً جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز شكراً سمو ولي العهد محمد بن سلمان).

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وتابع: (شكراً الجمهور السعودي الغالي شكراً معالي المستشار تركي ال الشيخ على كرم الضيافة وحسن الاستقبال دمتم ارض الكرم).

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مشاهد صادمة وتحرش

وبالأمس، تداول ناشطون مشاهد وصفت بالصّادمة من حفل الفنان المصري في البوليفارد بموسم الرياض.

وأظهرت بعضُ المشاهد، اختلاطاً بين شبان وفتيات، ورقص البعض منهم على انغام الأغاني التي كان يؤديها محمد رمضان على المسرح.

كما بينت مشاهدُ اخرى، لحظة حمل فتاة بملابس مكشوفة على أكتاف شاب بين الحشود الكبيرة التي حضرت الحفل.

بينما ظهرت فتيات يرتدين عباءات، مكشوفات الرأس، وسط الشبان.

وأثارت هذه المقاطع انتقاداتٍ حادة للجهات السعودية المسؤولة عن تنظيم الحفلات الفنية الراقصة في السعودية .

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