احتفال فريق ليفربول بعد تسجيله هدف في شباك أتلتيكو مدريد
احتفال فريق ليفربول بعد تسجيله هدف في شباك أتلتيكو مدريد
Videoرياضة

ليفربول يهزم ضيفه أتلتيكو مدريد ويتأهل في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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تأهل فريق ليفربول إلى الدور السادس عشر بعد تحقيقه الفوز على منافسه الضيف أتلتيكو مدريد. بهدفين نظيفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” الآنفيلد”.

هدفي ليفربول في شباك أتلتيكو مدريد

وأحرز فريق ليفربول الهدف الأول في شباك دييغو جوتا في الدقيقة ال13 برأسية قوية سجلها اللاعب داخل الشباك بعد تمريرة في العمق من النجم المصري محمد صلاح.

كما وجاء الهدف الثاني من توقيع السنغالي ساديو ماني في الدقيقة ال21 سددها اللاعب على يسار شباك مرمى أتلتيكو مدريد.

وألغى حكم المباراة هدفًا للاعب الأوروغواياني لويس سواريز بداعي التسلل في مجريات الشوط الثاني من المباراة، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول على أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل.

كما  وشهد اللقاء السيطرة والقوة لفريق أصحاب الأرض على مجريات اللقاء مع الفرص القليلة لفريق الضيف أتلتيكو مدريد في هز شباك الريدز في المباراة.

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تشكيلة فريق ليفربول

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف أتلتيكو مدريد، كما وتواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكساندر آرنولد، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: تياجو ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ودخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتشكيلة أساسية أمام المستضيف ليفربول، حيث كان في حراسة المرمى يان أوبلاك.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق آتى كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، كما وجاء منافسه فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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