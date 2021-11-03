فيديو صادم .. اختطاف سيدة في الخبر بالسعودية!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو، وثق محاولة اختطاف سيدة في الخبر بمحافظة الشرقية.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، شخص سعودي يمسك بسيدة ويعتدي عليها، قبل أن يدفعها بالقوة إلى داخل سيارته ويجلسها على رجليه.

وقبل أن يلوذ بالفرار تمكن عدد من المواطنين من إعاقته وتوقيف السيارة.

وتم إنقاذ السيدة المختطفة وضرب الجاني والاعتداء عليه من قبل المواطنين الذين تجمهروا حول السيارة.

#الخبر#تم_القبض شرطة المنطقة الشرقية تتمكن من القبض على شخص حاول اختطاف سيدة فلبينية في مكان عام بالخبر. pic.twitter.com/pKgb1V4KAS — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) November 3, 2021

السلطات السعودية تتحرك

وتعليقا على هذا المقطع قالت السلطات السعودية، إن شرطة المنطقة الشرقية تمكنت من القبض على الشخص الذي ظهر في المقطع. وحاول اختطاف السيدة في مكان عام بالخبر.

وأوضح بيان السلطات السعودية أن المرأة التي ظهرت بالمقطع هي سيدة فلبينية مقيمة بالمملكة.

من جانبه صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول في مشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة.

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وتابع أنه مواطن من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وعبر وسم بعنوان “تم القبض” أشاد السعوديون بسرعة تحرك السلطات وإلقاء القبض على الجاني، مطالبين بتوقيع أشد العقوبات عليه.

الاعتداء على موظفي ماكدونالدز بالضرب

وفي سياق آخر أثار مقطع فيديو متداول لاعتداء عدد من المواطنين السعوديين على موظفي مطعم “ماكدونالدز” على طريق الرياض-مكة، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو الذي رصدته (وطن) ظهر خلاله توقيت الحادث الذي وقع حوالي الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الماضي بتوقيت المملكة.

في مقطع مرئي متداول:

مشاجرة داخل أحد المطاعم

العالمية الشهيرة الخميس الماضي

وبيان أمني منتظر حول الملابسات👇 pic.twitter.com/MqNK6Fp3rY — عبدالله العريفج abdullah aloraifj (@abdullahoraifj) November 2, 2021

لكن الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين.

واقتحم عدد من الأشخاص المطعم ـ -وفق المقطع- وقاموا بالاعتداء على العاملين فيه.

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كما قام أحدهم بإسقاط موظف على الأرض وتوجيه لكمات له حتى أغمي عليه.

ماكدونالدز ترد

من جانبها كشفت سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” السعودية، تفاصيل هذه المضاربة فيي فرعها بطريق الرياض مكة.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” رصدتها (وطن): “بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض – مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا. فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير”.

طمنونا على الموظف الي كان طايح تم اسعافه ولا — Julian (@09iiNP) November 2, 2021

وأضافت: “غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة”.

واليوم، الأربعاء، أعلنت السلطات السعودية القبض على 5 سعوديين في محافظة الخرج بتهمة الاعتداء على موظفي ماكدونالدز.

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كما قالت شرطة منطقة الرياض، في بيان لها، إن المطعم يقع في مركز الخاصرة في محافظة القويعية.

وأضافت أن الشجار نتج عنه إصابة مقيمين يعملان هناك.