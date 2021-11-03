“البرهان” يواجه 3 تحديات للبقاء بعد الإنقلاب .. هل تحميه أموال الخليج!

أكّد كبير الباحثين في مركز كارنيجي، أنّ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان سيحتاج إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي” وقوات المتمردين وأموال الخليج للبقاء في السلطة.

جاء ذلك قي مقالٍ للباحث يزيد صايغ في موقع “ميدل ايست اي“، حيث قال إنّ السودان كان على طريق محفوف بالمخاطر نحو التحول الديمقراطي الذي قد يخرج عن مساره بالكامل الآن. وهذا مهم للغاية بالنسبة لدولة حكمها مدنيون منتخبون لمدة 10 سنوات فقط منذ استقلالها في عام 1956. والتي كانت جميع السياسات فيها عسكرية.

وبحسب الكاتب: “كان هناك من شكك في تخلي الجيش عن البشير في عام 2019، واعتبره تكتيكيًا فقط. وشكك في أنه سيتخلى عن السلطة بالفعل”.

وأضاف: “كان من المهم أيضًا ما إذا كانت القوات المسلحة السودانية ستتبع مسار نظيرتها المصرية. والتي تحولت من الرضوخ في سقوط الرئيس حسني مبارك في عام 2011 إلى الاستيلاء على السلطة في عام 2013”.

“إما النصر أو مصر”

ولهذا هتف المتظاهرون السودانيون الذين طالبوا بانتقال ديمقراطي كامل في عام 2019: “إما النصر أو مصر”.

علاوة على ذلك، يرى أنصار الحكومة يد الجيش والأجهزة الأمنية المتحالفة معها في إثارة المعارضة في شرق السودان.

قامت عناصر قبلية هناك مؤخرًا بإغلاق الطرق المؤدية إلى الميناء البحري الرئيسي في البلاد. مما أدى إلى تفاقم النقص في الإمدادات الأساسية ودفع الأزمة السياسية إلى نقطة الغليان بطريقة تذكرنا بالتصعيد للانقلاب المصري في عام 2013.

كما يشتبهون في تواطؤ البرهان مع “حميدتي”، نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، المنافس العسكري الرئيسي للقوات المسلحة السودانية.

وقد ألقى كلاهما باللوم على الانقسام بين الفصائل السياسية المدنية في الأزمة.

التشابه مع مصر مفيد إلى حد ما، لكن الحكومة التي يقودها الجيش في السودان ستواجه ثلاثة تحديات مختلفة للغاية.

تحالف مع حميدتي

التحدي الأول، هو الحفاظ على سلام هش للغاية مع العديد من حركات التحرير المسلحة في أجزاء من إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

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في الوقت نفسه، سيتعين عليها السيطرة على التهديدات الانفصالية المحتملة الأخرى، بما في ذلك في شرق السودان. حيث كانت هناك مطالب بالحكم الذاتي الكامل منذ استقلال السودان. وحيث وصول أعداد كبيرة من اللاجئين من أجزاء أخرى من البلاد. على مدى العقد الماضي تفاقم التوترات.

سيبذل البرهان بالتأكيد كل ما في وسعه للحفاظ على السلام مع الحركات المسلحة.

ولهذا فهو بحاجة إلى التحالف مع حميدتي للمساعدة في إبقائها على الحياد، إن لم يكن على متنها.

غياب الجيش الموحد

التحدي الرئيسي الثاني الذي يواجهه البرهان هو غياب الجيش الموحد واحتكار الدولة لوسائل العنف.

ربما يجعل هذا برهان أكثر اعتمادًا على منافسه أكثر مما يود.

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على الرغم من أن تحالفهم تكتيكي في الوقت الحالي وسيكون من الصعب الحفاظ عليه. إلا أنه من الضروري أن تبقى الحكومة العسكرية لفترة طويلة.

الاحتمالات ليست مشجعة. كافح الرجلان من أجل السيطرة على مختلف القوات شبه العسكرية ووكالات المخابرات منذ عام 2019. ولديهما تحالفات مختلفة ، وغالبًا ما تكون متناقضة ، في الأجزاء التي يمزقها الصراع في السودان.

الاقتصاد المدمر

التحدي الثالث هو استعادة الاقتصاد الذي دمره عقود من العقوبات والاستغلال في الحرب والافتراس من قبل مختلف الجهات المسلحة – الجيش وقوات الدعم السريع ومختلف المتمردين المسلحين. بعد كل شيء ، هذا هو ما خلق المزاج الشعبي للعودة إلى الحكم العسكري.

الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، اللتان كانتا دائمًا غير مرتاحتين للتحول الديمقراطي وفضلتا الجيش، قد تضخان السيولة على المدى القريب وتعدان بالاستثمار والدعم لمشاريع البنية التحتية على المدى المتوسط.

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وقد يؤدي ذلك إلى إفلات الجيش من مأزق نقل أعماله المدنية إلى سيطرة الحكومة كما وعد في آذار (مارس) 2021.

قد يشجع أيضًا على تجدد الافتراس من قبل كل من القوات المسلحة السودانية ومراسلون بلا حدود، التي تشارك بشكل كبير في تجارة الذهب وأنشطة السوق السوداء ، ولكنها تترك المشاكل الاقتصادية الأساسية دون حل.

التداعيات على المستقبل

في مواجهة التهديد بفرض عقوبات أمريكية وغربية جديدة ، قد يتراجع البرهان.

أو قد يسعى ، بدلاً من ذلك ، إلى إيجاد حلفاء من بين الأحزاب السياسية المتشاحنة لتشكيل حكومة مدنية الواجهة لدعم التزامه المزعوم بالتحول الديمقراطي وبالتالي صرف الضغط الدولي.

يقول الكاتب: هذا هو المكان الذي قد تحاكي فيه القوات المسلحة السودانية القوات المسلحة المصرية ، التي أعقبت استيلائها على السلطة من خلال تشكيل حكومة مدنية متعددة الأحزاب.

التقارير التي تفيد بأن حمدوك كان يتعرض للضغط لقبول الانقلاب تضفي ثقلاً على فكرة أن البرهان قد يريده أن يستأنف دوره تحت الوصاية العسكرية ، مما يساعد على إضفاء الشرعية على الاستيلاء العسكري على السلطة على الصعيد الدولي.

ويختم بالقول: سيعتمد المدى الذي سيتعين على البرهان على الانحناء إليه لتحقيق مثل هذا السيناريو بالضبط على مدى استمرار الاحتجاجات داخل السودان ومدى صعوبة الحفاظ على الجبهة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئات الأخرى ، مثل الاتحاد الأفريقي ، في يطالبون باستعادة كاملة للحكومة المدنية في عهد حمدوك.

انقلاب السودان

يُشار الى أن في 25 أكتوبر، أعلن قائد القوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان أنه حل الحكومة الانتقالية وأعلن حالة الطوارئ في السودان.

اعتُقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقادة حكوميون آخرون . ونزل عشرات الآلاف من المدنيين العزل إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة. متحدين الذخيرة الحية من الأجهزة الأمنية.

الولايات المتحدة ، التي حذرت الجيش السوداني من مثل هذه الخطوة قبل ساعات فقط. انضمت إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. وطالبت باستعادة الحكومة المدنية بشكل كامل تحت حكم حمدوك.

وبخلاف ذلك ، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “سيتم تقييم علاقتنا [مع السودان] بالكامل”.

وحتى يوم الاثنين ، ترأس البرهان أيضًا مجلس السيادة ، الذي تأسس عام 2019 لتولي صلاحيات عمر البشير. بالاتفاق مع أحزاب وجمعيات المعارضة السودانية.