إيلون ماسك يثير حيرة الملايين بتغريدة غامضة باللغة الصينية .. ماذا قصد!

غرّد الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا Tesla، عبر حسابه في “تويتر”، قصيدة صينية عمرها 1800 عام، تطالب بـ “السلام”، بينما ترك المستخدمين في حيرة من أمرهم بشأن ما يقصده.

ونشر ماسك (50 عامًا) القصيدة الرباعية، على موقع تويتر وموقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، وفوقها كلمة “الجنس البشري”.

Humankind

煮豆燃豆萁

豆在釜中泣

本是同根生

相煎何太急 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

وتصف القصيدة القديمة الصراع في العلاقات الوثيقة. وتستخدم في المدارس الابتدائية الصينية لتعليم الأطفال التعايش.

لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصين شعروا بالحيرة من القصيدة، غير متأكدين من منطق ماسك وراء المنشور.

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كما تحكي قصيدة القرن الخامس ، المترجمة من لغة الماندرين (اللغة الصينية القياسية) الأصلية، قصة شقيقين خلال فترة الممالك الثلاث في الصين بين 192 و 232 بعد الميلاد.

والشقيقان هما: “تساو بي وكاو تشي” أبناء أمير الحرب “كاو كاو”.

ترجمة القصيدة

قام موس روبرتس، الأستاذ الصيني بجامعة نيويورك، بترجمة القصيدة القديمة إلى اللغة الإنجليزية.

وترجمة القصيدة هي: “الفاصوليا تغلي على نار من شعلة شجرة الفاصولياء ”. من داخل القدر أعربوا عن حنقهم. نحن على قيد الحياة نبتت على جذر واحد. ما هو اندفاعك لطبخنا على النار؟”.

وقد نشر لاحقًا ترجمة أخرى: “البشر من نفس السلف ، لماذا نحن حريصون جدًا على تدمير بعضنا البعض؟”.

وأراد “تساو بي” الأكبر، قتل شقيقه الأصغر “كاو تشي”؛ لأنه كان يشعر بالغيرة من موهبة أخيه الأدبية.

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أجبر “تساو بي” شقيقه الأصغر على تأليف قصيدة عن أخوتهم باستخدام سبع خطوات شعرية. وهو نوع من القصيدة المجازية التي تُنسب عادةً إلى “تساو بي”.

كما أنه إذا فشل “كاو تشي”، فسيتم إعدامه من قبل شقيقه الغيور.

ونجح الأخ الأصغر في مهمته وأنتج قصيدة المسك المقتبسة. ونجت حياته حيث تأثر “تساو بي” بكلمات أخيه.

إيلون ماسك يترك المستخدمين في حيرة

ولا يزال السبب وراء قيام إيلون ماسك بتغريد القصيدة غير واضح. حيث تُرك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينية والغربية للتكهن.

وتكهن البعض أن الأمر يتعلق بحجة أجراها ماسك مؤخرًا مع مدير البرنامج ديفيد بيسلي من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

طلب بيزلي من مجموعة من المليارديرات، بمن في ذلك ماسك التبرع بمبلغ 6 مليارات دولار للمساعدة في إطعام 42 مليون شخص.

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ووافق ماسك على التبرع للبرنامج، فقط إذا وافقت المجموعة على مشاركة الكيفية التي ستساعد بها الأموال في مكافحة الجوع في العالم.

كما تكهن آخرون أن ماسك كان يشير إلى التنافس بين مجموعتين من العملات المشفرة على شكل كلب وهما Dogecoin و Shiba Inu.

وتجاوزت Shiba Inu، التي تم إنشاؤها في منافسة مع Dogecoin ، قيمتها السوقية مؤخرًا.

بينما قام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على كل من تويتر و “ويبو” بنقل أفكارهم على تغريدة ماسك، حتى أن البعض قدم ترجمات عبر الإنترنت للتغريدة.