إطلاق نار كثيف داخل مباراة في البرازيل واللاعبون يهربون خشية الرصاص (شاهد)

شهدت مباراة لكرة القدم في الدوري البرازيلي لفئة الشباب إطلاق نار كثيف، الأمر الذي دفع اللاعبين. إلى الهروب للاحتماء وراء جدران الملعب خشية من إصابتهم بالرصاص.

إطلاق النار والمباراة

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تجمع عدد من اللاعبين حول حارس المرمى. عقب إصابته في المباراة قبل سماع إطلاق نار كثيف، ليهرب اللاعبون وراء جدران الملعب خشية إصابتهم بالرصاص.

وبينت الصحيفة، أنه لم يصب أي من اللاعبين بالرصاص، كما أن صوت الرصاص كان ناجمًا .عن عملية أمنية كانت قوات الشرطة البرازيلية تقوم بها في منطقة مجاورة للملعب.

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كما وانتهت المباراة بين فريقي سيرا ماساينس وكارابيوس بالتعادل السلبي، قبل أن يصاب حارس المرمى. في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو ما جعل الحكم يطلب المساعدة الطبية.

ترتيب الدوري البرازيلي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 59 نقطة، كما ويليه فريق بالميراس برصيد 52 نقطة في المركز الثاني.

وآتى فريق فلامينغو في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، وجاء في رابع الترتيب .فريق براغانتينو بفارق نقطة واحدة برصيد 49 نقطة، بينما في المركز الخامس جاء فريق فورتاليزا برصيد 48 نقطة.

طلقات نارية في الملعب أثناء مباراة كرة قدم 😲

إطلاق نار مفزع أثناء مباراة كرة قدم بـ #البرازيل .. وفرار اللاعبين من الملعب خوفًا من الإصابة ⚽️#أخبار_الآن pic.twitter.com/SPp1wevD0Y — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) November 3, 2021

كما وفي المركز السادس آتى فريق كورينثيانز برصيد 44 نقطة، أما في سابع الترتيب فريق إنترناسيونال برصيد 41 نقطة، ويليه فريق فلومينينسي برصيد 39 نقطة، وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريق أمريكا وكويابا برصيد 38 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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