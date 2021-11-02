مي العيدان مهاجمةً: يجب طرد ابنة جورج قرداحي “الجاسوس” من mbc!

استنكرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، إبقاء إدارة شبكة قنوات “إم بي سي” (mbc) السعودية، على وظيفة باتريسيا ابنة جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، لديها رغم تصريحات والدها الأخيرة التي اعتبرتها السعودية مسيئة وتسببت بأزمة بين لبنان ودول الخليج.

باتريسيا ابنة جورج قرداحي

ويشار إلى أن باتريشيا جورج قرداحي، تشغل منصب مديرة التسويق في مجموعة “mbc” السعودية.

ووصفت مي العيدان في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن)، باتريسيا ابنة جورج قرادحي بأنها “ابنة وزير الاعلام اللبناني الجاسوس الذي أيّد الحوثي وهاجم قوات التحالف واخترق المؤسسات وجنّد الكثير”.

باتريسيا #جورج_قرادحي ابنة وزير الاعلام اللبناني الجاسوس الذي أيّد الحوثي وهاجم قوات التحالف واخترق المؤسسات وجنّد الكثير ما زالت تعمل لدى مجموعة الـ MBC !! يجب ان تطرد شر طرده pic.twitter.com/xg5aryaaHD — مي العيدان (@mayal3eidan) November 1, 2021

وتابعت مطالبة إدارة إم بي سي بطرد ابنة قرداحي:”ما زالت تعمل لدى مجموعة الـ MBC! يجب ان تطرد شر طردة.”

من جانبها أيدت الإعلامية الكويتة فجر السعيد، مي العيدان وردت على تغريدتها بالقول:”خليها تروح تشتغل بقناة المنار.”

خل تروح تشتغل بقناة المنار — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 1, 2021

ورد ناشط سعودي يدعى فهد على العيدان أيضا:”لا أعرف سببًا لبقاءها وأمثالها إلى اليوم فين الوطنية والكرامة والغيرة على الوطن.”

لااعرف سببًا لبقاءها وامثالها الى اليوم فين الوطنية والكرامة والغيرة على الوطن — fahad.daajani (@fahaddaajani) November 2, 2021

وطالت أزمة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بناته اللواتي تعرضن لموجة من ردود الفعل الغاضبة، بسبب تصريحات والدهم الأخيرة عن حرب اليمن التي وصفها بـ”العبثية” موجها اتهامات خطيرة للسعودية التي صورها بالمحتل.

ودعا العديد من النشطاء السعوديين والخليجيين إلى طرد بنات قرداحي، من مناصبهن الوظيفية المرموقة في مؤسسات خليجية.

حيث أن للوزير اللبناني ابنتان باسم باتريسيا وباميلا، تشغلان مناصب في مجموعة “MBC” السعودية ومجموعة “الفطيم” الإماراتية.

أزمة جورج قرداحي

ويشار إلى أن أزمة جورج قرداحي بدأت بعد نشر مقابلة له عبر برنامج “برلمان شعب” سجلها قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان.

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واعتبر “قرداحي” في حديثه أن جماعة “أنصار الله” اليمنية تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات.

وتعقدت الأزمة أكثر بعد رفض جورج قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.