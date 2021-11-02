موعد ومعلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ليفربول مباراة من العيار الثقيل أمام منافسه أتلتيكو مدريد مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” الآنفيلد”.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

وستنطلق المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة .” السعودية”، واليمن، العراق، قطر، البحرين، الكويت، كما وستكون بتوقيت دولة مصر” القاهرة”، وفلسطين، السودان، ليبيا، سوريا، لبنان، الأردن عند الساعة التاسعة مساءً.

وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية الرياضية التي تمتلك .حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا ” UEFA Champions League” في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لأحداث المباراة، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على الأمسية الكروية النارية بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، في تشكيلة أساسية أمام. نظيره الضيف أتلتيكو مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

ابتسامات في تدريبات الريدز 😁 pic.twitter.com/Ab3r8oMnm8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 1, 2021

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكساندر. آرنولد، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: تياجو ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

وسيدخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتشكيلة أساسية. أمام المستضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

📋 هؤلاء هم اللاعبون الذين يشكلون وفد الروخيبلانكوس إلى ليفربول! 👇 pic.twitter.com/MvSjBiDbmP — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) November 2, 2021

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من: رودريغو دي. بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس .سواريز، أنخل كوريا.

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