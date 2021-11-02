موعد مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره شاختار دونيتسك مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة. من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب “سانتياغو برنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار

وستقام مباراة ريال مدريد أمام منافسه شاختار عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ” السعودية”، قطر، البحرين، اليمن، العراق، كما ستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا عند الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة العاشرة. إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة السادسة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”. الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

اقرأ المزيد: تعرف على ومعلق موعد مانشستر يونايتد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد وشاختار عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية متوقعة أمام فريق شاختار، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ناتشو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، كامافينجا.

وفي هجوم الفريق سيكون في التشكيلة ثلاثي اللاعبين، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدين هازارد.

تشكيلة فريق شاختار

وسيلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو في تشكيلة أساسية في مواجهة قوية أمام المستضيف ريال مدريد، وسيكون في حراسة المرمى أندريه بياتوف.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: مارلون سانتوس، دودو، فيتاو، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: بيدرينهو، مانور سولومون، ماتيوس مارتينز، مارلوس، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، لاسينا تراوري، فرناندو سانتوس، دانيلو سيكان.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وجاء فريق ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني من ترتيب منافسات مجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، متساويًا مع المتصدر شريف بنفس الرصيد من النقاط، كما وجاء فريق شاختار في المركز الرابع في أدنى ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة خلال منافسات الموسم الحالي.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»