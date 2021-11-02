هذا ما قاله محمد رمضان في حوار جانبي مع تركي آل الشيخ بموسم الرياض

نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حساباته بمواقع التواصل مقطعا مصورا من حفله في افتتاح موسم الرياض، وثق حوارا جانبيا بينه وبين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، والمستشار المقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

محمد رمضان يحتضن تركي آل الشيخ

ويظهر محمد رمضان في المقطع الذي نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك ورصدته (وطن)، وهو يحتضن تركي آل الشيخ في كواليس موسم الرياض.

ويقول له ما نصه: “السعودية كبيرة والله”. ليرد عليه تركي آل الشيخ بالربت على كتفه قائلا:”الله يبارك فيك”.

هذا وعلق محمد رمضان على المقطع الذي نشره شاكرا ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد محمد بن سلمان بالقول:”شكراً جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز. شكراً سمو ولي العهد محمد بن سلمان.”

وتابع:”شكراً الجمهور السعودي الغالي شكراً معالي المستشار تركي ال الشيخ على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. دمتم ارض الكرم.”

كما حوى المقطع الذي نشره رمضان، مشاهد من حفله الذي قدمه في افتتاح موسم الرياض.

وسبق أن نشر محمد رمضان مقطع فيديو على صفحته بفيسبوك للتدريبات الأخيرة لحفله بالرياض.

كما علق الفنان المصري على المقطع بقوله: “من البروڤة الأخيرة لحفل افتتاح موسم الرياض 2021.. ثقة في الله نجاح.. يليق بالجمهور الكبير السعودية.. الرياض”.

انتقادات حادة لموسم الرياض

ويقابل موسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية بشكل عام، بموجة غضب مكتوب من قبل معظم السعوديين.

ويرى هؤلاء في ذلك تعدي وكسر لتقاليد وعادات المجتمع السعودي المحافظ.

وفيما يعبر بعض السعوديين عن فرحتهم بدخول البلاد مثل هذه الاحتفالات التي كانت من التابوهات المحرمة قديما في المملكة. إلا أن معظم السعوديين يرفضون هذا التحول ويرونه “انحلال أخلاقي” لا يليق بأرض الله الحرام.

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كما يتبع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، عدة سياسات جديدة من بينها نشر الترفيه في المملكة، بهدف تبييض سمعته وغسل سجله الحقوقي السيء.

خاصة فيما يتعلق بجريمة اغتيال الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول في العام 2018.