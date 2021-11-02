محمد رمضان في البوليفارد .. اختلاط ورقص وتحرش! (فيديو صادم)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد وصفت بالصّادمة من حفل الفنان المصري محمد رمضان في البوليفارد بموسم الرياض، الذي تقوم عليه هيئة الترفيه السعودية .

وأظهرت بعضُ المشاهد، اختلاطاً بين شبان وفتيات، ورقص البعض منهم على انغام الأغاني التي كان يؤديها محمد رمضان على المسرح.

كما بينت مشاهدُ اخرى، لحظة حمل فتاة بملابس مكشوفة على أكتاف شاب بين الحشود الكبيرة التي حضرت الحفل.

بينما ظهرت فتيات يرتدين عباءات، مكشوفات الرأس، وسط الشبان.

وأثارت هذه المقاطع انتقاداتٍ حادة للجهات السعودية المسؤولة عن تنظيم الحفلات الفنية الراقصة في السعودية .

محمد رمضان في البوليفارد

وافتتح الفنان المصري محمد رمضان، أولى الحفلات الرسمية على مسرح محمد عبده في منطقة البوليفارد، التي افتتحت ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبدأت الحفلة عند الـ 10:00 مساء، واستمرت إلى الـ 02:00 صباحًا.

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وغنَّى فيها عددًا من أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور الذي قدر بأكثر من 10 آلاف شخص.

وكانت إدارة موسم الرياض أعلنت عن افتتاح فعاليات منطقة “بوليفارد رياض سيتي” يوم الاثنين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والتي تعد أهم الوجهات الترفيهية وأكبر مناطق الفعاليات.

وكشفت نقابة الموسيقيين، عن توقيع محمد رمضان تعهدا بالالتزام بسلوكيات المهنة، وعدم الغناء عاريًا على المسرح.

محمد رمضان وتركي آل الشيخ

كما نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حساباته بمواقع التواصل مقطعا مصورا من حفله في افتتاح موسم الرياض.

ووثق الفيديو حوارا جانبيا بين “رمضان” وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ويظهر محمد رمضان في المقطع يحتضن تركي آل الشيخ في كواليس موسم الرياض. ويقول له: “السعودية كبيرة والله”.

ورد عليه تركي آل الشيخ بالربت على كتفه قائلا:”الله يبارك فيك”.

كما علق محمد رمضان على المقطع الذي نشره شاكرا ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد محمد بن سلمان بالقول:”شكراً جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز. شكراً سمو ولي العهد محمد بن سلمان.”

وتابع:”شكراً الجمهور السعودي الغالي شكراً معالي المستشار تركي ال الشيخ على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. دمتم ارض الكرم.”

مشاهد صادمة في افتتاح موسم الرياض

يذكر أن مقاطع فيديو صادمة، انتشرت وتوثق انطلاق فعاليات موسم الرياض، وقد أظهرت حالات تحرش ورقص فتيات وشجارات، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة من غياب الرقابة والامن خلال فعاليات الموسم الذي ضم 7500 فعالية متنوعة، و14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية، تتقاسم فعاليات الموسم.

https://www.youtube.com/shorts/7wKIzk1GQbs

كما سبق وشهدت احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة، اثارت استهجان واستنكار الكثيرين.