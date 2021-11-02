ليلى علوي ترقص على أنغام أغنية “روبي”وتثير الجدل! (فيديو)

فاجأت الفنانة المصرية ليلى علوي جمهورها، بإهدائهم رسالة محبة عبر الرقص.

(حتة تانية)

ونشرت ليلى فيديو لها عبر “انستجرام”، وهي تسير على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

وكانت الفنانة تتراقص أثناء سيرها على أغنية الفنانة روبي (حتة تانية).

وظهرت ليلى علوي ترتدي توب أبيض بدون أكمام، مع تنورة فضية قصيرة.

وكتبت علوي تعليقا على الفيديو: “لكل الليلاوية وجمهوري اللي بحبه.. أنتم في حتة تانية عندي”.

متابعون ينتقدون ليلى علوي

وهاجم الناشطون ليلى معتبرين أنها كبرت على هذه الحركات حسب تعبيرهم.

وجاء في التعليقات: (مالها تيتا؟ مش لابق عليها).

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وعقب آخر: (سم… كبرت علي كده).

ووجهت لها متابعة رسالة قائلة: (استحي على حالك بكفي ذنوب).

بينما لمح آخر إلى جنون ليلى علوي، معقباً: (ضعيفة والله قطعت قلبي الله يعلم إيش تحس فيه الله يمتعها بعقلها).

ليلى علوي وعلامات التقدم في السن

وكانت ليلى علوي قد أثارت الجدل قبل أسابيع في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وذلك بسبب علامات التقدم في العمر التي ظهرت على جسدها.

وجاء في تعليقات الجمهور على ظهور ليلى علوي قول أحدهم: “الكبر باين عليها اوي”، فيما قال آخر: “المصور و الإضاءة و الزاويه غير موفقين”.

كما قال معلّق ثالث: “شكلها اتغير وكبر قوي”، وكتب آخر: “شكلها اتغير وكبر قوي، اول مره اشوفها كبيره كده ووشها متغير .. ليت الشباب يعود يوما”.

(مش عايزة الناس تخاف)

وفي سياق آخر، نشرت الفنانة المصرية وهي تسبح وسط البحر في الساحل الشمالي.

وقالت ليلى علوي: “أنا في الساحل الشمالي جميل وزي الفل ومفيش أي حاجة ومش عايزة الناس تخاف من البحر”.

وفي آخر أيام الصيف، ودعت ليلى علوي، البحر في أحد شواطئ الساحل، على موسيقى أغنية “أنا بعشق البحر” للمطربة نجاة.

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رقص بعد وفاة دلال عبدالعزيز!

وكانت الفنانة قد نشرت مقطع فيديو لها على انغام أغنية (يا انا يا لأ) للفنان عمرو دياب خلال حفل بالساحل الشمالي.

كما تعرّضت الفنانة ليلى علـوي لانتقادات حادة من جمهورها؛ بسبب ما اعتبروه عدم احترام زميلتها الراحلة دلال عبدالعزيز التي توفيت قبل أيام من الحفل.

وظهرت ليلى علـوي في صور أخرى نشرتها وهي ترتدي فستاناً مفتوحاً من الأمام، خلال تواجدها في حفل عمرو دياب.

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