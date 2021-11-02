الكويت .. “طيران الجزيرة” تعود إلى الربحية بعد أزمة صعبة بسبب كورونا

أعلنت شركة “طيران الجزيرة” في الكويت في بيان لها، الاثنين، عن تعافي أدائها وعودة الربحية في الربع الثالث من هذا العام.

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 11.8 مليون دينار كويتي، بعد تخفيف قيود السفر وزيادة التطعيمات في الكويت وعبر شبكة خطوط الطيران.

و في التفاصيل ارتفع عدد الركاب في الربع الثالث من العام الحالي 2021 بنسبة 361.8 في المائة إلى 302.900.

كما زاد عامل الحمولة بنسبة 26.7 في المائة إلى 65.6 في المائة.

وجاء ذلك رغم القيود التي كانت لا تزال مفروضة على السعة في مطار الكويت الدولي خلال الربع الثالث 2021.

كما ذكرت شركة “طيران الجزيرة” في بيانها إن الإيرادات بلغت 31.7 مليون دينار بزيادة 421.7 بالمئة عن الربع الثالث 2020 بهامش تشغيلي 40.5 بالمئة.

ويشار إلى أنه خلال فترة التسعة أشهر من عام 2021، عادت الجزيرة إلى الربحية خلال عام صعب للغاية من العمليات.

كما كانت في هذا العام قدرة مطار الكويت الدولي محدودة للغاية لمدة خمسة أشهر.

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حقوق المساهمين

وقالت الشركة إنها نجحت في تعويض الخسائر السابقة بتحقيق صافي ربح قدره 70.600 دينار كويتي

مدعومًا بزيادة في الإيرادات بنسبة 44.2 في المائة.

ووصلت الإيرادات إلى 47.3 مليون دينار كويتي خلال فترة التسعة أشهر.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي : “تعود الجزيرة إلى الربحية في وقت أبكر من توقعاتنا السابقة للربع الرابع.”

كما لفت إلى أن ذلك يعد “علامة إيجابية لشركتنا التي نجحت في التخفيف من تأثير الوباء

من خلال تنفيذ إجراءات حاسمة لحماية وضعها المالي والسيولة”.

وكذلك لحماية حقوق المساهمين والعملاء وفق بودي.

كما تابع المسؤول الكويتي:”تعزى أرباحنا القوية في الربع الثالث إلى الإقبال الواضح على السفر،

وكذلك إلى الوجهات الجديدة التي أطلقتها الجزيرة بحلول نهاية شهر يونيو، لتلبية هذه الشهية”.

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عامل الحمولة

كما لفت رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة أيضا، إلى أنه على الرغم من القيود المستمرة على عدد الركاب العائدين في مطار الكويت الدولي،

“فقد استمر عامل الحمولة لدينا في الزيادة وكذلك العائد مدفوعًا بمحدودية العرض”.

وأطلقت شركة طيران الجزيرة ثمانية مسارات جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 واستلمت أيضًا ثلاث طائرات إيرباص A320neo.

وأضاف بودي: “بينما تنجح شركتنا في العودة إلى الربحية، نظل إيجابيين وحذرين بشأن ما سيأتي بعد.”

وتابع:”نحن على يقين من أن السفر سيعود أقوى للوصول إلى الأداء التشغيلي لعام 2019 قريبًا جدًا. نظل حذرين لضمان بقاء عملائنا وموظفينا في أمان دائمًا.

كما أردف:”نعتقد الآن أن الأسوأ خلفنا وأن فريقنا انتصر بنجاح في مواجهة أزمة عالمية وضمن استمرارية وازدهار الأعمال التجارية.”

واختتم بودي: “سيشهد العام المقبل مزيدًا من التوسع في شبكتنا المتنامية مع خروج العالم من الوباء.”

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