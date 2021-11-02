رونالدو والاحتفال بهدفه في شباك أتالانتا في دوري أبطال أوروبا
رونالدو والاحتفال بهدفه في شباك أتالانتا في دوري أبطال أوروبا
Imageرياضة

رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام أتالانتا في الوقت القاتل (شاهد)

منافسات الجولة ال4

كتب فارس أبو شيحة
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نجا فريق مانشستر يونايتد من السقوط أمام منافسه أتالانتا بالتعادل الإيجابي المثير بهدفين لكليهما. في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مانشستر يونايتد وأتالانتا

وأحرز فريق أتالانتا الإيطالي في الدقيقة ال12 عن طريق يوسيب إيليتشيتش بتسديدة قوية عانقت .شباك مرمى الشياطين الحمر، ومع نهاية الشوط الأول عادل فريق مانشستر يونايتد بهدفه سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ببراعة.

وفي الدقيقة ال56 هز فريق أتالانتا شباك منافسه عن طريق دوفان زاباتا. في هجمة مرتدة سريعة ليسددها اللاعب بقوة على يمين شباك حارس المرمى، ليعود صاروخ ماديرا رونالدو وينقذ الفريق من الخسارة في الدقيقة الأولى من الوقت القاتل بهدف رائع سجله من داخل منطقة الجزاء على يسار شباك مانشستر يونايتد.

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وشهد اللقاء الإثارة والقوة بين كلا الفريقين خلال مجريات أحداث المباراة، مع إهدار كلا الفريقين العديد. من الفرص الضائعة في هز شباك المرمى.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ودخل المدرب النرويجي” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره. المستضيف أتالانتا، كما وتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، كما و في خط الوسط كان كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، جيسي لينغارد، واعتمد المدرب في هجوم الفريق. الثنائي، أنتوني مارسيال، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة فريق أتالانتا

ولعب المدرب جيان بييرو غاسبيريني، في تشكيلة أساسية .أمام نظيره الضيف مانشستر يونايتد، وكان في حراسة المرمى خوان أغوستين موسو.

كما وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: ميريح ديميرال، روبن غوسينس، يواكيم ماهلي، كما في وسط الفريق آتى كلاً من: تيون كووبميينيرز، يوسيب إيليتشيتش، روسلان مالينوفسكي، واعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، دوفان زاباتا، لويس مورييل، أليكسي ميرانتشوك.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق مانشستر يونايتد في ترتيب المجموعة خلال منافسات. دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق فياريال بنفس النقاط، كما وجاء فريق أتالانتا .في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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