توتنهام يعيين كونتي خلفا للمدرب سانتو
توتنهام يعيين كونتي خلفا للمدرب سانتو
Imageرياضة

توتنهام يعلن تعيين الإيطالي كونتي خلفًا للمدرب سانتو

كتب فارس أبو شيحة
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لم يصبر توتنهام كثيرًا على مدربه السابق البرتغالي نونو سانتو طويلاً، ليعلن إقالته يوم الإثنين الماضي. بعد النتيجة المذلة أمام منافسه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، وتعيين الإيطالي أنطونيو كونتي خلفًا له لقيادة تدريب الفريق الإنجليزي.

توتنهام وكونتي

ونشر نادي توتنهام الإنجليزي بيان صحفي اليوم الثلاثاء، جاء فيه: ” يسرنا الإعلان عن تعيين أنطونيو كونتي .مدربًا لنا بعقد حتى صيف عام 2023 مع خيار التمديد”.

وأردف البيان، ” لقد فاز كونتي بالعديد من الألقاب في الدوري الإيطالي، بما في ذلك ثلاثية سكوديتو .مع فريق يوفنتوس، وكذلك تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مع فريق تشيلسي، وقاد منتخب إيطاليا إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2016″.

البرتغالي نونو والإقالة

وانضم المدرب البرتغالي نونو سانتو إلى فريق توتنهام الإنجليزي مع بداية هذا الموسم بعد رحيل مواطنه جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي الحالي، كما وبدأ المدرب نونو الموسم بشكل جيد وتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات الثلاثة الأولى خلال منافسات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”.

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لكن الفريق تعرض إلى خمس هزائم من أصل سبع مباريات، كان أخرها الخسارة الثقيلة أمام فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”.

كما وتلقى الخسارة في سبع مباريات من أصل سبع عشر مباراة في مختلف المسابقات، فمنذ عام 2008 لم يفز فريق توتنهام بأي من الألقاب على الرغم من وصوله إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا عام 2019.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، ويأتي في وصافة الترتيب فريق ليفربول برصيد 22 نقطة، كما ويليه في المركز الثالث فريق مانشستر سيتي برصيد 20 نقطة متساويًا مع منافسه وست هام يونايتد بنفس النقاط.

وفي المركز الخامس جاء فريق مانشستر يونايتد برصيد 17 نقطة، متساويًا مع فريق أرسنال صاحب المركز السادس، أما في المركز السابع جاء فريق وولفرهابتون برصيد 16، متساويًا ذلك مع فريق برايتون بنفس الرصيد من النقاط.

وآتى في المركز التاسع فريق توتنهام برصيد 15 نقطة، أما في عاشر الترتيب جاء فريق إيفرتون برصيد 14 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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